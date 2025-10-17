Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

El técnico de Protección Civil y la concejala se dirigen a los participantes. SUR

«Hay que tener en casa una radio a pilas, linternas, una hornilla a gas, conservas y dinero en metálico»

Protección Civil de Rincón de la Victoria logra el lleno en un curso pionero para formar a familias ante situaciones de emergencia

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:03

Abel Moreno es el técnico responsable de la agrupación de Protección Civil de Rincón de la Victoria, un grupo formado por 55 voluntarios.

Cuenta con ... una amplia experiencia en este servicio, fruto de 22 años en una tarea que implica estar preparado ante situaciones complejas, tanto para prevenirlas, como para ayudar a superarlas. «En el último lustro he mejorado mis capacidades como si hubieran sido 20 años», deja claro Moreno, alumno de un «cursillo acelerado» con lecciones como las que le han dado participar en el dispositivo movilizado ante la erupción del volcán de La Palma; la pandemia del Covid o, sin olvidar el gran apagón nacional del pasado 28 de abril, la desgracia más reciente, la dana de la Comunidad Valenciana.

«Hay que tener en casa una radio a pilas, linternas, una hornilla a gas, conservas y dinero en metálico»