«Hay que tener en casa una radio a pilas, linternas, una hornilla a gas, conservas y dinero en metálico»

Abel Moreno es el técnico responsable de la agrupación de Protección Civil de Rincón de la Victoria, un grupo formado por 55 voluntarios.

Cuenta con ... una amplia experiencia en este servicio, fruto de 22 años en una tarea que implica estar preparado ante situaciones complejas, tanto para prevenirlas, como para ayudar a superarlas. «En el último lustro he mejorado mis capacidades como si hubieran sido 20 años», deja claro Moreno, alumno de un «cursillo acelerado» con lecciones como las que le han dado participar en el dispositivo movilizado ante la erupción del volcán de La Palma; la pandemia del Covid o, sin olvidar el gran apagón nacional del pasado 28 de abril, la desgracia más reciente, la dana de la Comunidad Valenciana.

Este conocimiento acumulado le lleva a reflexionar al coordinador rinconero de Protección Civil que, en sus palabras, «hay un cambio para el que es mejor está preparado». Con este punto de partida, se ha desarrollado la primera de las dos sesiones del curso pionero que, de la mano de la agrupación, ha organizado el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, con el título 'Protocolo familiar ante emergencias'.

Las sesiones de este seminario se desarrollan en las instalaciones de Protección Civil, en la calle Lancelot, la primera, este viernes17 de octubre, y la próxima, el 7 de noviembre. La idea es que cada persona, sepa cómo actuar en cada uno de los posibles escenarios, deja claro Pepi Carnero, la concejala que está al frente de este equipo. La propuesta ha calado, apunta la responsable municipal, puesto que, para la primera de las acciones formativas, se han cubierto prácticamente la totalidad de las 30 plazas que tiene el aula donde se impartirán estas clases y, para la próxima, ya han comenzado a apuntarse personas interesadas.

La iniciativa de organizar esta actividad, aclara la edil, vino de la constatación de que era preciso ayudar a la población a interiorizar la respuesta que tiene que dar, saber lo que hacer y lo que no hacer, mientras se solventa el problema y para facilitar la labor de los profesionales. Y, entre los preparativos, hay que contar con un «kit básico» que puede suponer la diferencia entre hacer que el mal trago sea más o menos llevadero. «Hay que tener en casa una radio a pilas, linternas, una hornilla a gas, conservas y dinero en metálico», detalla el jefe de Protección Civil. Con estos recursos, además de otros, como procurar que los depósitos de los coches estén siempre llenos, es posible, como aclara, aguantar, sin demasiadas complicaciones, en las primeras horas de una emergencia, mientras las autoridades logran reestablecer la normalidad.

Como destaca la concejala, en definitiva, con estas labores de formación, que está previsto que continúen para llegar a la mayor parte de la población posible y también ampliar sus temáticas, lo que se busca es «interiorizar comportamientos» que, en muchas ocasiones, implican simplemente, aplicar el sentido común, como no tratar de cruzar un arroyo en caso de lluvias torrenciales o dejar las vías de comunicación expeditas para los equipos sanitarios o de rescate.