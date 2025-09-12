Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Talleres gratuitos de pintura para mayores en Rincón de la Victoria

Propuesta en los centros de participación activa de los cuatro núcleos de población

SUR

Rincón de la Victoria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:36

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria acerca la pintura y el arte de pintar a los mayores del municipio. Organizado por el Área de ... Mayores, a través de los centros de participación activa de los cuatro núcleos, se llevará a cabo un taller de pintura, iniciación al acrílico, en el que los usuarios crearán sus propias obras de arte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  4. 4 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  5. 5 Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO
  6. 6 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  7. 7 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  8. 8 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  9. 9 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  10. 10

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Talleres gratuitos de pintura para mayores en Rincón de la Victoria

Talleres gratuitos de pintura para mayores en Rincón de la Victoria