Talleres gratuitos de pintura para mayores en Rincón de la Victoria

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria acerca la pintura y el arte de pintar a los mayores del municipio. Organizado por el Área de ... Mayores, a través de los centros de participación activa de los cuatro núcleos, se llevará a cabo un taller de pintura, iniciación al acrílico, en el que los usuarios crearán sus propias obras de arte.

«El taller consistirá en la creación de una obra propia sobre lienzo, utilizando pintura acrílica. Tendrá una duración aproximada de dos horas y está diseñado tanto para quienes nunca han pintado como para quienes ya disfrutan de la pintura», explicó el concejal de Mayores, Nacho Cuadra.

En este sentido, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, destacó los beneficios de este tipo de acciones para los mayores del municipio. «El objetivo principal es pasar un buen rato, aprender técnicas básicas y divertirse explorando el arte en un ambiente relajado y cercano. Además, esta actividad busca acercar el arte a nuestros mayores, potenciar su creatividad, mejorar su coordinación y funcionalidad motora, y ofrecerles un espacio de encuentro donde puedan compartir momentos y experiencias con otras personas».

La actividad se llevará a cabo en un grupo reducido de 15 participantes, lo que garantiza una atención más personalizada y es totalmente gratuita para los usuarios, ya que forma parte de las actividades organizadas por el Área de Mayores del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

Los talleres comenzarán el próximo 18 de septiembre en el centro de participación activa de mayores de Torre de Benagalbón y finalizarán el 13 de octubre en la sede de la Asociación de Mujeres Benalbinas en Benagalbón. El 24 de septiembre el taller se llevará a cabo en Rincón de la Victoria y el 30 de septiembre en La Cala del Moral.