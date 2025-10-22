Ruta de senderismo para mayores de Rincón de la Victoria al Bosque de Cobre La actividad guiada y gratuita se celebrará el 20 de noviembre

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha organizado una ruta de senderismo gratuita y guiada al Bosque de Cobre.

La ... actividad tendrá lugar el 20 de noviembre y está dirigida a personas mayores de 65 años que participen en las actividades del APAL Deportes, según ha informado el concejal del Área, Antonio José Martín.

«Se trata de una experiencia con la naturaleza, que ya contó el pasado año con una alta participación, en la que nuestros mayores disfrutaron del paisaje otoñal en plena Serranía de Ronda». Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado «el interés de este tipo de iniciativas saludables, que buscan ofrecer alternativas de ocio activo a nuestros mayores, fomentando el ejercicio físico y el contacto con la naturaleza». La actividad incluye transporte en autobús, asistencia médica y guía acompañante. La salida está prevista a las 8.00 horas desde el Pabellón Cubierto Municipal `Rubén Ruzafa´ de Torre de Benagalbón. El plazo de inscripción se abrirá el próximo lunes 27 de octubre, y las solicitudes deberán enviarse al correo electrónico: areadeportes@rincondelavictoria.es. Las plazas son limitadas y serán adjudicadas por orden de llegada.

