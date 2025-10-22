Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Bosque de Cobre. SUR

Ruta de senderismo para mayores de Rincón de la Victoria al Bosque de Cobre

La actividad guiada y gratuita se celebrará el 20 de noviembre

SUR

Rincón de la Victoria

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:16

Comenta

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha organizado una ruta de senderismo gratuita y guiada al Bosque de Cobre.

La ... actividad tendrá lugar el 20 de noviembre y está dirigida a personas mayores de 65 años que participen en las actividades del APAL Deportes, según ha informado el concejal del Área, Antonio José Martín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  3. 3 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  4. 4 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  5. 5 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  6. 6

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  7. 7

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  8. 8

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  9. 9 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  10. 10 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ruta de senderismo para mayores de Rincón de la Victoria al Bosque de Cobre

Ruta de senderismo para mayores de Rincón de la Victoria al Bosque de Cobre