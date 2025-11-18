Rincón de la Victoria volverá a acoger el Campeonato de Andalucía Femenino por Equipos de Bádminton
El torneo reunirá a 55 jugadores que disputarán un centenar de partidos y puntuará para la clasificación nacional
SUR
Rincón de la Victoria
Martes, 18 de noviembre 2025, 13:43
Rincón de la Victoria acogerá por tercer año consecutivo el Campeonato de Andalucía Femenino por Equipos de Bádminton, que se celebrará el próximo 29 de ... noviembre en el Pabellón Cubierto Municipal `Rubén Ruzafa´ de Torre de Benagalbón.
La competición reunirá a unas 55 jugadoras que disputarán un centenar de partidos, tanto en modalidades individuales como dobles, a lo largo de una jornada deportiva que se desarrollará entre las 09.00 y las 22.00 horas, con entrada gratuita para el público.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado: «La oportunidad que supone acoger en nuestro municipio el único campeonato exclusivamente femenino que se celebra en Andalucía. Nuestra apuesta por el deporte es máxima, valorando el importante impacto promocional y económico que supone para la ciudad».
Por su parte, el concejal de Deportes, Antonio José Martín, ha destacado la participación de las deportistas locales a través del CD Jorge Guillén, que competirán «en todas las categorías, desde sub11 hasta senior».
La competición, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, el Club Deportivo Jorge Guillén y la Federación Andaluza de Bádminton, será puntuable para la clasificación nacional, proclamando al equipo campeón femenino de Andalucía.
Durante la jornada se disputarán encuentros en las categorías sub11, sub13, sub15, sub17, sub19, absoluto y senior.
El presidente del CD Jorge Guillén, Ignacio Cabezas, ha puesto en valor «la importancia de apoyar el deporte femenino, y eventos de alto nivel como este campeonato, que además puntúa para el ranking nacional».
El torneo entregará medallas a los dos primeros clasificados de cada modalidad y categoría.
