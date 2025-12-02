Rincón de la Victoria reunirá a 120 deportistas en el VI Duatlón Cross

El municipio de Rincón de la Victoria acogerá el VI Duatlón Cros'25, una prueba deportiva incluida en el 25º Circuito Provincial de Triatlón y ... puntuable para la Copa de Andalucía de Duatlón Cros, que se celebrará el próximo 21 de diciembre.

El evento, organizado por la Concejalía de Deportes, el Club Triatlón Rincón de la Victoria, y en colaboración con la Diputación de Málaga y la Federación Andaluza de Triatlón, reunirá a 120 deportistas procedentes de toda la comunidad autónoma, entre ellos campeones andaluces y nacionales de esta modalidad.

El concejal de Deportes, Antonio José Martín, ha explicado que la prueba se desarrollará sobre un circuito mixto compuesto por una primera carrera a pie, seguida de un tramo de bicicleta, para finalizar con una segunda carrera a pie. La salida tendrá lugar a las 11.00 horas desde el instituto Margarita Salas de Torre de Benagalbón, en un recorrido que combinará espacios urbanos y senderos naturales.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado la relevancia del evento: «Rincón de la Victoria vuelve a convertirse en un referente deportivo a nivel nacional. Este duatlón no solo impulsa la práctica del deporte al aire libre, sino que también dinamiza la actividad económica y turística en estas fechas».

Habrá trofeos y premios económicos para los tres primeros clasificados absolutos masculino y femenino, así como premios para el primer equipo en ambas categorías. También se otorgarán reconocimientos al deportista más rápido en el sector de ciclismo y en el de carrera a pie, entre otros.

Las inscripciones online pueden realizarse hasta el 15 de diciembre a través de la página web de la Federación Andaluza de Triatlón.

El evento se celebra como Memorial 'José Martín Solís', deportista vinculado al Club Triatlón Rincón de la Victoria.