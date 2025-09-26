Rincón de la Victoria respalda 14 proyectos emprendedores

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha celebrado la X edición del DemoDay, el evento final del programa del Espacio Coworking EOI, consolidándose como ... uno de los municipios pioneros en impulsar el emprendimiento a nivel nacional.

El acto, que ha tenido lugar en la Sala Las Musas de la Casa de la Cultura de La Cala del Moral, ha contado con la participación del alcalde, Francisco Salado, acompañado por el concejal de Empleo, Nacho Cuadra, y la edil de Comercio, Lola Ramos (PP), además de representantes de la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Durante la jornada se han presentado un total de 14 proyectos emprendedores, de los cuales el 50% corresponden a emprendedores locales. Los proyectos abarcan sectores como la tecnología, bienestar emocional, moda, salud, sostenibilidad, cosmética o herramientas de inteligencia artificial.

«Se trata de un momento muy ilusionante, donde se ve la imaginación, la ilusión y las fantásticas ideas que las personas emprendedoras tienen para sacar adelante su proyecto de vida», ha expresado el alcalde.

Salado ha destacado que más del 70% de los participantes de ediciones anteriores han logrado consolidar sus empresas o lanzar nuevas iniciativas, lo que demuestra el impacto positivo del programa. Además, ha puesto en valor el hito de alcanzar la décima edición. «Rincón de la Victoria se sitúa a la altura de grandes ciudades como Madrid o Málaga, siendo una de las pocas en alcanzar esta cifra. Podemos sentirnos orgullosos, porque pocas ciudades en España han llegado a este nivel».

El programa de coworking cuenta con una inversión total de 480.000 euros, de los cuales 75.000 euros son aportados por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

«Es la mejor manera de invertir los recursos públicos», ha señalado el alcalde, recordando que el área de Formación, Empleo y Comercio destina anualmente 1,5 millones de euros a programas dirigidos a jóvenes y colectivos vulnerables.

Por su parte, Dolores Martínez, directora del departamento de Innovación, Emprendimiento y Pymes de EOI en Andalucía, ha valorado el DemoDay como «el día grande del espacio de emprendimiento en Rincón de la Victoria», destacando el compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo del tejido empresarial local y regional.

El evento también ha contado con la participación del mentor residente, Juanmi Rubio, y con una conferencia impartida por Antonio Fumero.

Durante la jornada, los emprendedores compartieron los avances logrados a lo largo de meses de formación, con más de 60 horas de talleres y 40 horas de tutorías personalizadas. Por su parte, el concejal de Empleo ha anunciado que ya se está trabajando en la selección de los proyectos que formarán parte de la XI edición de la Aceleradora EOI Rincón de la Victoria.

Este programa está impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo a través de la EOI - Escuela de Organización Industrial, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo PLUS y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

Los 16 proyectos participantes han sido: Simply Mind Soul; MIS4NUDOS; Tino Ribera: proyectos multimedia; Asociación Resetmind; Belleza Evolutiva TM; Integreen. Sostenibilidad y Ahorro Energético para Naves Industriales; Koritina; Centro Kinesio; Matter Maison; HidrApp; Iiiisy.com; Gace-PRO; Estudio Lumae; Representaciones Palenzuela; Elysium Tantra Massage y Anna Roma. Estudio de interiorismo.