La Corporación Municipal de Rincón de la Victoria reunida en pleno. SUR

Rincón de la Victoria quiere que sus cuevas sean Patrimonio de la Humanidad

El alcalde, Francisco Salado, destaca «la importancia de esta candidatura como un hito de gran relevancia« y como garantía de conservación

SUR

Rincón de la Victoria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:09

El Pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha aprobado por unanimidad impulsar la candidatura del arte rupestre paleolítico de Málaga que incluyen las ... cuevas del Tesoro y de la Victoria para ser Patrimonio Mundial de la Unesco.

