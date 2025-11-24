Rincón de la Victoria propone una yincana para que los jóvenes conozcan su patrimonio

La actividad `Explorando nuestra cultura´ se celebrará el próximo 28 de noviembre y está dirigida a jóvenes de 14 a 30 años. Se trata de ... una yincana temática que recorrerá algunos de los espacios más emblemáticos del municipio. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el miércoles 26 de noviembre a través del enlace. La iniciativa se enmarca dentro del Proyecto Conexión Joven, subvencionado por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ).

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Juventud, ha organizado la actividad `Explorando nuestra cultura´. Una yincana temática dirigida a jóvenes de 14 a 30 años, que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre.

El concejal de Juventud, Nacho Cuadra, ha explicado que la actividad consistirá «en un recorrido por equipos en el que los participantes deberán resolver pistas y superar pruebas distribuidas en diferentes puntos clave del municipio, permitiendo descubrir nuestra historia, patrimonio y curiosidades locales».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas «destinada a fomentar el conocimiento del patrimonio local de una forma dinámica, participativa y divertida». Además, añade el regidor «la propuesta incluye un recorrido que integra la perspectiva de género, destacando la presencia de mujeres relevantes en el callejero y en la historia local».

Se recorrerán distintas localizaciones, comenzando por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, con salida programada a las 16.00 horas, para finalizar en la Casa Fuerte Bezmiliana.

Por último, el concejal ha agradecido la implicación del Instituto Andaluz de la Juventud en el Proyecto Conexión Joven, «que nos permite seguir impulsando actividades enriquecedoras y totalmente gratuitas para nuestros jóvenes».