Torre del Cantal. SUR

Rincón de la Victoria propone una yincana para que los jóvenes conozcan su patrimonio

La actividad 'Explorando nuestra cultura' se celebrará el próximo viernes 28 y está dirigida a vecinos y vecinas de 14 a 30 años

Rincón de la Victoria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:00

La actividad `Explorando nuestra cultura´ se celebrará el próximo 28 de noviembre y está dirigida a jóvenes de 14 a 30 años. Se trata de ... una yincana temática que recorrerá algunos de los espacios más emblemáticos del municipio. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el miércoles 26 de noviembre a través del enlace. La iniciativa se enmarca dentro del Proyecto Conexión Joven, subvencionado por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ).

