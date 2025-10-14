Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación de la acción promocional. SUR

Rincón de la Victoria participa en el 'fam trip' «Descubre la Axarquía Costa del Sol»

El destino será protagonista de la primera jornada de actividades que contarán con expertos en turismo rural, cultural, gastronómico y familiar

SUR

Rincón de la Victoria

Martes, 14 de octubre 2025, 14:41

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la Concejalía de Turismo, participará en el Fam Trip organizado por la Asociación para la ... Promoción Turística de la Axarquía (APTA), que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre.

