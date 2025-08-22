Rincón de la Victoria organiza la gala Ponte de blanco a favor de los enfermos de alzhéimer y sus familiares

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de sus áreas de Mayores y Bienestar Social, impulsa la gala Ponte de blanco contra el ... olvido a beneficio de Asalbez, la Asociación de Cuidadores y Enfermos de Alzheimer Bezmiliana del municipio.

La fiesta, que se enmarca en los actos con motivo del Día Internacional del Alzheimer (21 de septiembre), se celebrará el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 20.00 horas en las instalaciones de Asalbez.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado la importante labor que viene desarrollando Asalbez en el municipio «prestando sus servicios en el cuidado de los enfermos de Alzheimer y sus familiares, además de continuar concienciando a la población y visualizándola para dar a conocer la realidad de esta enfermedad».

«Es una forma solidaria de unirnos a esta gran labor que hace Asalbez. Será una noche divertida a la que invitamos a todos los vecinos que quieran poner su granito de arena», explicó la edil de Bienestar Social, Belén Gutiérrez.

El edil de Mayores, Nacho Cuadra, ha incidido en la importancia de seguir colaborando con las asociaciones del Tercer Sector e impulsar acciones como ésta. «Asalbez acumula 22 años de experiencia en nuestro municipio y cuenta con un total de 38 usuarios, la mayoría mujeres entre 75 y 85 años».

El donativo por participar en la gala será de 20 euros por persona e incluye cena tipo cóctel y música en directo. Todos los beneficios irán destinados a los proyectos de Asalbez en el municipio.

«Al final de la fiesta, también se llevará a cabo la tradicional rifa, gracias a las empresas que siempre colaboran con Asalbez. Desde aquí queremos agradecer no sólo al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, sino también al Ayuntamiento de Moclinejo, JV Joyeros, Pol Print, Cash Rincón, Chiringuito Marina Playa, Restaurante Casa Pepe, La Cañita, Chupytira Rincón, Calasur Travel, Hotel Rincón Sol, Óptica Calvo y Suministros El Gato por su colaboración para que esta noche sea posible», explicó la presidenta de Asalbez, María Jesús Román Ruiz.

Asalbez viene celebrando este guateque desde 2018 y cada año se elige una temática. «Este año queremos que todos vengan de blanco para simular una fiesta ibicenca. Lo importante es que venga el mayor número de personas», insistió Román.