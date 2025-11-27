Rincón de la Victoria organiza el curso 'Jardinería y restauración de paisajes' para personas desempleadas

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga y con la cofinanciación de la Unión Europea, ha anunciado ... la apertura del plazo de inscripción para el curso gratuito `Jardinería y restauración del paisaje´.

Se trata de una acción formativa de 210 horas, enmarcada en el proyecto EnRuta, dirigida a personas desempleadas. El objetivo es mejorar la empleabilidad a través de la capacitación profesional y la realización de prácticas en empresas, con posibilidad de beca.

El concejal del Área, Nacho Cuadra, ha informado de que el plazo de inscripción comenzará mañana viernes 28 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 12 de diciembre.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado la importancia de esta iniciativa «como apuesta por la formación como vía para mejorar las oportunidades laborales en áreas de creciente demanda como la jardinería y la restauración del paisaje».

El curso, que se impartirá en el municipio, incluirá contenidos técnicos y prácticas profesionales, permitiendo a los participantes adquirir experiencia real en un entorno laboral.

Para más información, los interesados pueden contactar a través del teléfono 663 808 938 o del correo electrónico mmlozano@malaga.es

El proyecto europeo EnRuta cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a través del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO).

Por otro lado, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha guardado un minuto de silencio en memoria de las últimas mujer asesinadas, condenando de manera rotunda y absoluta la Violencia de Género.