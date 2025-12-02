Rincón de la Victoria invita a los más pequeños a conocer los verdiales con las historias de 'Moscatín'

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Cultura, ha organizado una serie de talleres infantiles `Moscatín, el pequeño verdialero´, que ... serán impartidos por la autora y editora local Elena Flores en las distintas bibliotecas públicas del municipio.

La actividad permitirá que los niños y niñas se sumerjan en la historia de Moscatín, un personaje ligado a Benagalbón y a la tradición de los verdiales, mediante una propuesta didáctica y divertida, tal y como explica la concejala de Cultura, Feria y Fiestas, Paz Couto, quien ha destacado que «se trata de una oportunidad para que los más pequeños descubran la riqueza cultural de nuestro municipio».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado la importancia de iniciativas como esta para preservar el patrimonio cultural local: «Rincón de la Victoria posee un patrimonio único que debemos transmitir a las nuevas generaciones. Actividades como estos talleres permiten que los niños descubran nuestras raíces de forma divertida y creativa».

El primer taller se celebrará el miércoles 3 de diciembre, a las 17.30 horas, en la Biblioteca Pública de Benagalbón, con aforo limitado y acceso mediante inscripción previa. La actividad está destinada a niños a partir de 5 años.

Los siguientes talleres tendrán lugar en las siguientes fechas y ubicaciones: 10 de diciembre en la Biblioteca Pública Municipal Manuel Alcántara de Torre de Benagalbón; 15 de diciembre en la Biblioteca Pública Municipal Antonio de Hilaria de Rincón de la Victoria, 17 de diciembre en la Biblioteca Pública Municipal de La Cala del Moral.

Moscatín es un personaje creado para que los más pequeños se acerquen al mundo de los verdiales desde la música, la imaginación y el juego. «Queremos que nuestras tradiciones sigan vivas y que los niños se sientan parte de ellas», ha añadido la edil.

El evento incluirá una breve presentación del personaje, actividades participativas y dinámicas dirigidas a disfrutar en familia.

Para asistir será necesario realizar inscripción previa a través del siguiente enlace.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha guardado un minuto de silencio en memoria de la última mujer asesinada, condenando de manera rotunda y absoluta la Violencia de Género.