Rincón de la Victoria impulsa una iniciativa que combina baloncesto con ayudas para el estudio

Rincón de la Victoria impulsa una iniciativa que integra baloncesto de alto nivel, desarrollo académico y contribución social para promover el talento joven del municipio.

Se trata del proyecto AD Future2Day, respaldado por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y el Club Baloncesto Rincón de la Victoria (CBRV), que supone un nuevo apoyo a los deportistas locales.

El concejal de Deportes, Antonio José Martín, ha explicado: «Este programa supone un claro ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en una herramienta educativa y de transformación social».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha indicado que «la creación de AD Future2Day refuerza nuestro compromiso con la juventud y el deporte del municipio. No se trata solo de formar jugadores, sino de ofrecerles herramientas para su futuro académico y personal».

Además, añade Salado, «este proyecto refleja la filosofía que queremos impulsar desde el Ayuntamiento: apoyar iniciativas que combinan deporte, educación y valores sociales».

AD Future2Day está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años, a quienes se ofrece una formación integral que va más allá del ámbito deportivo. La asociación proporciona entrenamientos de alto nivel combinados con becas que facilitan la conciliación entre estudios y práctica deportiva, permitiendo que cada jugador pueda desarrollar su potencial en todos los ámbitos.

El sello distintivo del proyecto es su apuesta por equilibrar el rendimiento deportivo con la formación académica. Para ello, los jugadores cuentan con entrenadores titulados, tutores académicos y psicólogo deportivo, que realizan un seguimiento personalizado tanto en la pista como en las aulas.

El programa promueve además valores como la disciplina, el respeto y la superación personal, y potencia la participación en proyectos sociales que fortalecen la conexión de los jóvenes con la comunidad.

Los jugadores del club están becados deportivamente, y el proyecto ofrece también becas formativas a aquellos jóvenes de 18 a 25 años que cumplan los requisitos establecidos.

El lema de AD Future2Day: `Tu esfuerzo de hoy, tu futuro de mañana´, resume la esencia de este proyecto: acompañar a los jóvenes en su crecimiento integral y ofrecerles oportunidades reales para construir su futuro, indica la presidenta de Future2Day, Bella Doblas, quien lanza una invitación a mecenas y colaboradores que deseen apoyar la iniciativa. «Toda ayuda es bienvenida: ese apoyo puede marcar la diferencia».

Además, AD Future2Day ya compite en la Liga Provincial malagueña con dos equipos: uno masculino y otro femenino. Ambos han iniciado ya su participación, destacando la primera victoria del conjunto masculino dirigido por Bori Carrillo, que se impuso en la cancha del hasta entonces invicto Puerto Banús. Por su parte, el femenino dirigidas por Juan Antonio Rivera, también ha logrado su primera victoria contra el Club Baloncesto Andersen.