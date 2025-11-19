Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Combinado femenino del AD Future2Day. SUR

Rincón de la Victoria impulsa una iniciativa que combina baloncesto con ayudas para el estudio

El AD Future2Day ya compite en la Liga Provincial malagueña con dos equipos: uno masculino y otro femenino

SUR

Rincón de la Victoria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:56

Comenta

Rincón de la Victoria impulsa una iniciativa que integra baloncesto de alto nivel, desarrollo académico y contribución social para promover el talento joven del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  4. 4 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  5. 5 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  6. 6 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  7. 7 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  10. 10

    «En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rincón de la Victoria impulsa una iniciativa que combina baloncesto con ayudas para el estudio

Rincón de la Victoria impulsa una iniciativa que combina baloncesto con ayudas para el estudio