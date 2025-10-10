Rincón de la Victoria fomenta el reciclaje de residuos agrícolas y de jardinería

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, desde su Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha presentado la nueva campaña «Seguimos teniendo un marrón». Una acción que ... impulsa la recogida separada de biorresiduos en todo el municipio con el objetivo de avanzar hacia un modelo más sostenible de gestión de residuos y dar cumplimiento a los compromisos europeos en materia de economía circular y sostenibilidad ambiental.

El concejal, Borja Ortiz, ha sido el encargado de informar sobre esta nueva campaña que completa la ya iniciada el pasado año de cara a mejorar la recogida selectiva de biorresiduos, pero también reforzar la participación ciudadana en la correcta separación de los biorresiduos.

En este sentido, se repartirán 1.000 sacas grandes para agricultura y jardinería, 1.500 bolsas orgánicas y 3.000 cubos de 10 litros.

El edil, insistió: «Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere consolidar el hábito del reciclaje orgánico entre los vecinos y fomentar una conciencia ambiental activa, especialmente entre la población más joven».

Con respecto al reparto de las sacas, la iniciativa persigue transformar los residuos orgánicos en compost de calidad que podrá ser aprovechado en agricultura y jardinería. «Según estimaciones técnicas, alrededor del 40% de la materia orgánica recogida podrá convertirse en compost, contribuyendo así a reducir la cantidad de residuos que acaban en vertederos».

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria reafirma con este proyecto su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, avanzando hacia un modelo de municipio más limpio, responsable y respetuoso con el medio ambiente.

«Como ya sabe la ciudadanía, el sistema de recogida ya está implementado mediante contenedores de fracción orgánica de 1.800 litros, ya instalados en todo el municipio. En temporada alta, el servicio dispone de 455 contenedores y se recoge la fracción orgánica cada dos días, incluyendo domingos y festivos, en horario nocturno. Además, se cuenta con servicios específicos para grandes generadores, como restaurantes, pescaderías y chiringuitos, que suman un total de 89 establecimientos», explicó Ortiz.

De igual forma, el Ayuntamiento ya renovó su flota con vehículos modernos y sostenibles, incluyendo camiones de carga lateral de tecnología EURO VI-E y vehículos eléctricos, lo que viene permitiendo reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética del servicio.

El edil ha recordado que el uso del contenedor marrón y un mayor reciclaje también repercutirá en la economía municipal. «El uso del contenedor marrón es ahorro. Utilizando más y mejor evitaremos los impuestos del Gobierno central al reciclaje del orgánico», ha dicho.

La iniciativa está alineada con el Plan Integral de Residuos de Andalucía (PIRec 2030) y el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR 2016–2022), y se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.