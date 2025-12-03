Rincón de la Victoria entrega el II Premio Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética a Luis Alberto de Cuenca

Luis Alberto de Cuenca, una de las voces más influyentes en la poesía, el ensayo y el periodismo español, ha recibido el II Premio Antorcha ... de Honor a la Trayectoria Poética, otorgado por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y la Fundación Manuel Alcántara. La ironía, el lenguaje coloquial, el distanciamiento y la mezcla de lo cotidiano y lo libresco son rasgos característicos de su obra.

Académico Numerario de la Real Academia de la Historia, doctor en Filología Clásica, profesor de Investigación del CSIC, exdirector de la Biblioteca Nacional y exsecretario de Estado de Cultura, su extensa trayectoria intelectual y creativa ha sido reconocida en numerosas ocasiones, la más reciente con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el mayor galardón del verso en español.

El acto de entrega del premio se ha celebrado en la Casa de la Cultura de La Cala del Moral y ha contado con la presencia del alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado; el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza; el poeta galardonado; la concejala de Cultura, Paz Couto, el responsable de actividades de la Fundación, Guillermo Busutil y ediles del equipo de Gobierno.

El homenajeado ha reconocido su admiración por Manuel Alcántara y recordado los vínculos que le unen a él

Francisco Salado ha incidido en el compromiso del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria con la cultura y la creación literaria. «Tenemos una apuesta decidida por la cultura. Impulsamos los premios de Microrrelatos Antonio Garrido Moraga, el de Relato Corto Gloria Fuertes, el Premio de Poesía In Memoriam Salvador Rueda, además del Premio de Investigación Histórica Bezmiliana. El Premio Antorcha de Honor ha sido el último en incorporarse, pero sirva de referencia el estatus literario de los galardonados para ponderar el nivel que ha alcanzado en apenas dos ediciones», ha explicado.

Luis Alberto de Cuenca ha expresado su felicidad por recibir este premio tan vinculado a Manuel Alcántara. «Una persona a la que siempre he admirado muchísimo; lo conocí hace muchísimos años, cuando yo empezaba a moverme en el mundo de las letras. Además, él era íntimo amigo de mi gran amigo José Luis Garci y también de Salvador Moreno Peralta. Son muchas las razones por las que estoy emocionado», ha rememorado.

«Un lugar realmente maravillo»

Para el autor, «Rincón de la Victoria es un lugar realmente maravilloso, un sitio que todavía conserva todo el encanto de lo que no ha sido arrasado por un desarrollo excesivo que, en otros lugares, ha transformado España en algo peligroso por la masificación. Y eso me gusta mucho», ha concluido.

Antonio Pedraza ha destacado: «Este premio reconoce la trayectoria ejemplar de Luis Alberto de Cuenca, cuya obra refleja ese espíritu de libertad tan propio de Manuel Alcántara». En este sentido, ha recordado que el galardón «es también una manera de mantener viva la poesía, cuidando el legado del poeta que da nombre a nuestra fundación y acompañando a quienes, como Luis Alberto de Cuenca, la hacen crecer y la llevan aún más lejos».

Ampliar

Luis Alberto de Cuenca y Prado (Madrid, 29 de diciembre de 1950) es Académico Numerario (medalla número 28) de la Real Academia de la Historia (desde 2010), doctor en Filología Clásica (1976) y profesor de Investigación del CSIC (desde 1990). Ha sido director de la Biblioteca Nacional (1996-2000), secretario de Estado de Cultura (2000-2004) y presidente del Real Patronato de la Biblioteca Nacional (2015-2018).

Suyos son, entre otros, los libros de versos 'Elsinore' (1972), 'Scholia' (1978), 'La caja de plata' (1985, Premio de la Crítica 1986), 'El otro sueño' (1987), 'El hacha y la rosa' (1993), 'Por fuertes y fronteras' (1996), 'El reino blanco' (2010), 'Cuaderno de vacaciones' (2014, 'Premio Nacional de Literatura' [Poesía] 2015), 'Después del paraíso' (2021), 'El secreto del Mago' (2024, Premio Jaime Gil de Biedma 2023) y 'Ala de Cisne' (2025).

En 1989 obtuvo el Premio Nacional de Traducción por su versión del latín del Cantar de Valtario (siglo X), en 2013 el Premio de Investigación en Humanidades Julián Marías, en 2021 el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca y en 2025 el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Laura Pérez Vernetti y Miguel Ángel Martín han trasladado al cómic sus poemas, Gabriel Sopeña les ha puesto música y Loquillo los ha cantado en 'Su nombre era el de todas las mujeres' (2011). Su producción ensayística, periodística (en el diario ABC) y filológica es muy numerosa.