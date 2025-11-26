Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Señalización de obra para la ejecución del proyecto. SUR

Rincón de la Victoria ejecuta las obras del nuevo acerado entre Benagalbón y calle La Loma

Inversión municipal de casi 200.000 euros, entre las carretereas MA-3200 y MA-3119 y un plazo de ejecución de dos meses

SUR

Rincón de la Victoria

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:09

Comenta

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha iniciado las obras de construcción de un nuevo tramo de acerado que conectará el núcleo urbano de ... Benagalbón con la calle La Loma, a través de las carreteras MA-3200 y MA-3119, así como del alumbrado entre Zenaida y el kilómetro 1.

