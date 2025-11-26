Rincón de la Victoria ejecuta las obras del nuevo acerado entre Benagalbón y calle La Loma

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha iniciado las obras de construcción de un nuevo tramo de acerado que conectará el núcleo urbano de ... Benagalbón con la calle La Loma, a través de las carreteras MA-3200 y MA-3119, así como del alumbrado entre Zenaida y el kilómetro 1.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 197.701 euros, tienen como objetivo mejorar la movilidad peatonal y la seguridad vial en esta zona del municipio.

El concejal de Obras y Servicios, Sergio Díaz, ha explicado que esta intervención «viene a mejorar sustancial la accesibilidad y el tránsito de peatones en este entorno semiurbano, uniendo la zona residencial de La Loma con el núcleo de Benagalbón, a través de la vía que actualmente no dispone de acera para el paso seguro de los vecinos, ni tampoco de iluminación».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salad, ha señalado: «Estas obras son imprescindibles y forman parte de nuestro compromiso por seguir mejorando la seguridad y la accesibilidad en todo el municipio. Con esta nueva acera y alumbrado, dotamos a la zona de una infraestructura segura y necesaria para los peatones y vehículos que circulan».

Las obras comenzaron el pasado lunes 24 de noviembre. La empresa adjudicataria, Probisa Vías y Obras SLU es la responsable de los trabajos con un plazo de ejecución de dos meses.

Comisión de trabajo

Por otro lado, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha celebrado la Comisión Local de Seguimiento del Procedimiento de Coordinación para la atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género y Agresiones Sexuales presidida por la concejala de Igualdad y Mujer de Rincón de la Victoria, Belén Gutiérrez.

El encuentro ha contado con una charla sobre ciberviolencia de género impartida por el agente de la Policía Local, Cristóbal Trujillo, que ha abordado la protección de datos en el ámbito de la violencia contra la mujer, así como el uso que el victimario hace de herramientas digitales y tecnologías emergentes para ejercer ciberviolencia de género.

También han estado presentes agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Centro de Salud de Rincón de la Victoria, Equipo de Atención a la Mujer y a la Familia del Distrito Sanitario de Málaga, Sava, Cruz Roja, y ediles de formaciones políticas.