Rincón de la Victoria convoca ayudas para el alquiler social a personas vulnerables

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Bienestar Social, informa de la apertura del plazo de solicitud de las ayudas ... al alquiler destinadas a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras en situación de especial vulnerabilidad, convocadas por la Junta de Andalucía.

La concejala del Área, Belén Gutiérrez, ha indicado: «Estas ayudas tienen como objetivo facilitar el acceso y mantenimiento de una vivienda en régimen de alquiler a personas y familias en situación de especial vulnerabilidad social y económica».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado la importancia de apoyar a las familias que más lo necesitan: «Estas ayudas suponen una herramienta fundamental para garantizar su estabilidad y bienestar. Seguimos trabajando en colaboración con otras administraciones para poner a disposición de los vecinos todos los recursos posibles en materia de vivienda y protección social».

La convocatoria contempla como conceptos subvencionables la renta mensual de la vivienda, que deberá ser igual o inferior a 600 euros, pudiendo alcanzar los 900 euros en casos debidamente justificados, y los gastos de comunidad, con un límite máximo de 200 euros mensuales.

El importe máximo de subvención asciende a 6.000 euros por solicitud, cubriendo el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación: Solicitud, contrato de arrendamiento o preacuerdo de contrato, datos de cuenta bancaria, certificado de vulnerabilidad social (a solicitar en el Registro General del Ayuntamiento, DNI/NIE de la persona solicitante y certificado de empadronamiento familiar e individual histórico de todos los miembros de la unidad familiar.

El periodo de solicitud permanecerá abierto del 3 de noviembre al 2 de diciembre de 2025, ambos inclusive. Se atenderán las solicitudes atendiendo al orden de presentación de solicitudes hasta agotar el crédito disponible.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática y también presencial en el Registro General. Para más información pueden contactar con el Área de Bienestar Social: 952978294.

Por otro lado, el alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado, ha visitado el colegio Nuestra Señora de la Candelaria de Benagalbón con motivo de la campaña contra la obesidad infantil para promover hábitos de vida saludables entre los escolares de la provincia. Salado ha recordado que más del 35% de los niños y niñas de Málaga presentan sobrepeso u obesidad, ante lo que ha dicho, es «un problema que debemos abordar desde la educación y la prevención». Durante la jornada, el alumnado ha aprendido sobre nutrición, ejercicio y salud de la mano de expertos, con el objetivo de fomentar una alimentación equilibrada y el consumo de productos frescos y locales.