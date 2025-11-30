Reconocimiento a Protección Civil como «un pilar fundamental del bienestar colectivo de Rincón de la Victoria»

Rincón de la Victoria ha celebrado su tradicional acto de distinciones y reconocimientos a los voluntarios de la agrupación local de Protección Civil.

En el ... salón de plenos del Ayuntamiento, ha servido para que el alcalde de la ciudad, Francisco Salado, ponga en valor la importancia de esta formación y la de sus voluntarios: «Debemos reconocer a uno de los pilares fundamentales de nuestro bienestar colectivo: el Servicio de Protección Civil. Un cuerpo formado por hombres y mujeres que, de manera ejemplar, ponen su tiempo, su dedicación y, sobre todo, su vocación de servicio al alcance de todos nosotros».

En el acto, en el que se ha reconocido a dos voluntarios por cumplir 10 años de servicio en la agrupación, Alicia Sánchez y Francisco Mene, también se ha destacado la labor de los efectivos que acudieron a Valencia para colaborar en los trabajos de recuperación tras la Dana el pasado año, y se ha llevado a cabo un reconocimiento especial a las agrupaciones de Paiporta y Picanye (Valencia) y Ariadne (La Palma) por su colaboración con los voluntarios de Rincón de la Victoria.

«Cerramos un círculo con nuestros amigos de Valencia, con los que hace un año nos volcábamos de forma especial ante una de las peores tragedias que ha sacudido nuestro país. Pero también con La Palma, donde los voluntarios de Rincón de la Victoria acudieron sin pensarlo cuando la emergencia del volcán nos llamó a todos», explicó Salado en la clausura del acto.

Especialmente emocionados se mostraron los representantes de las agrupaciones de Valencia y La Palma en su turno de agradecimientos. Con el recuerdo presente de las familias que aún siguen trabajando por reconstruir sus vidas agradecieron al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria que «aún mantenga viva la llama de los que trabajamos sin descanso en aquellos trágicos días».

Respaldo al trabajo

Los reconocidos estuvieron arropados por la edil de Protección Civil, Pepi Carnero, concejales de la corporación municipal, la directora de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía, Ana Celia González, así como el jefe de la Policía Local, Francisco Casanova, el director de la Escuela Provincial de Protección Civil, Carlos Sesmero, y el responsable del parque de Bomberos del CPB en Rincón de la Victoria y Nerja, Salvador Lisbona.

Carnero destacó la labor de los 55 voluntarios que forman a día de hoy la agrupación local de Protección Civil en Rincón de la Victoria. «Siempre están ahí en eventos deportivos, culturales y educativos, y están preparados para cualquier incidencia o emergencia que pudiera sorprendernos: incendios, inundaciones o búsquedas».

El alcalde incidió en el compromiso del equipo de gobierno con el servicio de Protección Civil, «que ha protagonizado una notable transformación en los últimos años».

«Una gran familia que ha asumido 58 servicios en este año con más de 1.600 horas de voluntariado y a la que hemos ido completando no sólo las instalaciones de Torre de Benagalbón, sino que ha ido creciendo en formación con cursos de cartografía, protocolos de colaboración con equipos caninos, protocolo familiar ante emergencias, defensa personal, montaje y desmontaje ante emergencias o autoprotección en eventos, entre otros. Y que también está mejor dotada con sistemas de comunicación y vehículos que permiten mejorar las intervenciones en caso de emergencias».

El acto también sirvió para reconocer la labor desinteresada a lo largo de los años de los vecinos Antonio Abelardo Tirado Campano y María José González Bejarano. «Siempre han estado con nosotros de forma altruista, sin mirar el reloj y cuando se les ha necesitado. Este homenaje sirve también para reconocer a todas las personas buenas que colaboran con Protección Civil en Rincón de la Victoria», apuntó Carnero.