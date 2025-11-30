Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Reconocimiento a Protección Civil como «un pilar fundamental del bienestar colectivo de Rincón de la Victoria»

Agradecimiento del alcalde en el acto anual de distinciones a los voluntarios de la agrupación local

Rincón de la Victoria

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:14

Rincón de la Victoria ha celebrado su tradicional acto de distinciones y reconocimientos a los voluntarios de la agrupación local de Protección Civil.

En el ... salón de plenos del Ayuntamiento, ha servido para que el alcalde de la ciudad, Francisco Salado, ponga en valor la importancia de esta formación y la de sus voluntarios: «Debemos reconocer a uno de los pilares fundamentales de nuestro bienestar colectivo: el Servicio de Protección Civil. Un cuerpo formado por hombres y mujeres que, de manera ejemplar, ponen su tiempo, su dedicación y, sobre todo, su vocación de servicio al alcance de todos nosotros».

