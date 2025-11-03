Promoción del destino Rincón de la Victoria en Piccadilly Circus

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la Concejalía de Turismo, lanzará una ambiciosa campaña promocional en pleno corazón de Londres, coincidiendo ... con la celebración de la feria World Travel Market (WTM), del 4 al 6 de noviembre.

Por primera vez, el destino proyectará su imagen en las pantallas de Piccadilly Circus, donde se emitirán 1.844 spots promocionales bajo el lema `Full of Life – Where Authentic Spain Lives 365 Days´. La acción mostrará los principales atractivos del municipio; su litoral, gastronomía, oferta de golf y patrimonio histórico, alcanzando más de 70.000 impactos directos y una visibilidad potencial ante 200.000 personas diarias que transitan por el centro de Londres.

La iniciativa tiene como objetivo principal posicionar a Rincón de la Victoria en el mercado británico como el lugar ideal para disfrutar del Mediterráneo los 365 días del año.

«Vamos a Londres a promocionar Rincón de la Victoria con una imagen potente y muy visual, con una acción estratégica que busca consolidar al municipio como un destino turístico de calidad, activo y auténtico durante todo el año», explica el concejal de Turismo, Antonio José Martín.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado: «Esta campaña refuerza nuestra estrategia internacional de promoción turística, consolidando a Rincón de la Victoria como un destino de calidad, sostenible y con vida los 365 días del año. Queremos que el visitante británico descubra un municipio lleno de historia, y autenticidad, a solo unos minutos de Málaga, pero con alma propia».

Y es que, Rincón de la Victoria es un destino `Full of Life´ con más de 300 días de sol al año, 8 kilómetros de playas, un rico patrimonio arqueológico y cultural (como la Cueva del Tesoro, de la Victoria o Villa Antíopa), una oferta deportiva y gastronómica diversa, y su proximidad a Málaga capital, Rincón de la Victoria se consolida como un destino perfecto para disfrutar todo el año, combinando autenticidad, bienestar y experiencias únicas, detalla el regidor.

Durante la celebración de la WTM, Rincón de la Victoria tendrá una presencia destacada en el stand de la Costa del Sol, dentro del espacio de Turismo Costa del Sol.

Durante estos días, tanto el alcalde como el concejal de Turismo mantendrán reuniones profesionales con agentes y operadores del sector turístico británico.

En este sentido, el concejal ha informado que, tenemos datos positivos del turismo británico que reflejan el crecimiento sostenido del interés británico por el municipio. De enero a octubre de 2025, Rincón de la Victoria ha recibido 6.505 visitantes británicos, frente a los 5.557 del mismo periodo en 2024, lo que supone un incremento de casi un millar de turistas más, un 17%.

A través de esta campaña, explica el edil, «queremos transmitir la esencia del municipio como un lugar donde la autenticidad mediterránea se vive intensamente todo el año».

Rincón de la Victoria no es solo un destino, es un estado de ánimo, apelando a la experiencia genuina de convivir con la vida local, disfrutar de su patrimonio histórico y su gastronomía sin aglomeraciones, y conectar con la verdadera España que los británicos buscan.

Además, «seguimos promocionando nuestra calidad de vida, gastronomía, patrimonio y deporte, especialmente golf y rugby, pilares fundamentales del destino», añade.

Entre las acciones previstas está la emisión de 1.844 spots promocionales en las pantallas de Piccadilly Circus (Londres), mostrando imágenes del litoral, gastronomía, golf y patrimonio del municipio.

Además, se desarrollará una campaña digital en Meta Ads (Facebook e Instagram) dirigida al público británico, con vídeos, carruseles de imágenes e invitación a descubrir el destino.

También habrá acciones promocionales publicitarias en medio de comunicación como Sur in English, y la distribución de folletos en inglés.