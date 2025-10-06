El programa 'Ciudades ante las Drogas' de Rincón de la Victoria incluirá, por primera vez, al alumnado de 4º de Primaria

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria pone en marcha una nueva edición del proyecto 'Ciudades ante las Drogas'. La ... concejala del Área, Belén Gutiérrez ha destacado que esta acción se consolida «como una herramienta clave en la promoción de hábitos de vida saludables, y que tiene como principal objetivo la prevención de comportamientos adictivos relacionados con conductas adictivas». El ámbito educativo vuelve a ser uno de los pilares del proyecto. En 2024, un total de 2.857 estudiantes participaron en estos talleres. Este año, se ampliará aún más la cobertura educativa con la incorporación por primera vez de talleres para 4º de Primaria, alcanzando así a estudiantes desde esta etapa hasta 4º de ESO.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha indicado: «El proyecto contará este año con diversas líneas de actuación que refuerzan el compromiso del municipio con la prevención y el bienestar de su ciudadanía».

«Tenemos que seguir implicando a todos los agentes claves, así como a otros sectores de población con medidas preventivas para construir una ciudad más saludable», incide.

Las cinco líneas del proyecto que se desarrollarán este año son: la escuela municipal de familias, talleres al alumnado, trabajo en red, servicio de orientación e información en comportamientos adictivos, y hábito de vida saludable con los docentes.

El programa continúa fomentando el trabajo conjunto entre profesionales y responsables municipales a través de encuentros periódicos. Las redes creadas desde 2022 seguirán activas, con reuniones trimestrales que permiten trazar objetivos a medio y largo plazo, mejorando así la eficacia de las intervenciones preventivas.

Cada curso escolar contará con una temática específica, adaptada a su edad y realidad: 4º Primaria; Educación emocional, 5º Primaria; Uso saludable de la tecnología, 6º Primaria; Prevención del uso de vapeadores, 1º ESO; Redes sociales, 2º ESO; Consumo de alcohol, 3º ESO; Inteligencia emocional y prevención de adicciones, 4º ESO; Videojuegos y apuestas.

Según indica la edil, «estas acciones tienen como objetivo garantizar que el alumnado reciba una formación continua y adaptada a lo largo de toda su escolarización».

En su tercer año de funcionamiento, la Escuela Municipal de Familias se consolida como un recurso fundamental en la prevención comunitaria. En colaboración con los centros educativos y ampas, se ofrecerán sesiones formativas que fortalecen el papel educativo de padres y madres. El pasado curso se formaron 202 personas, cifra que se espera superar en esta nueva edición.

Se mantiene el servicio de atención psicológica especializada, con dos profesionales que ofrecen atención individualizada: uno para adicciones a sustancias, y otro para adicciones comportamentales como tecnología, apuestas, pornografía o compras. Este servicio, ubicado en el centro de salud de Torre de Benagalbón, realizó 175 atenciones durante el año anterior, facilitando el acceso sin necesidad de desplazarse a otros municipios.

Para solicitar información o pedir cita previa, las personas interesadas pueden contactar en el número de teléfono 661 18 21 76, en horario de lunes a jueves de 10.00 a 20.00 horas, y viernes de 10.00 a 14.00 horas.

Estas actividades están subvencionadas por la Consejería de Salud y Consumo, el Ministerio de Sanidad y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.