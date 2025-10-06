Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. SUR

El programa 'Ciudades ante las Drogas' de Rincón de la Victoria incluirá, por primera vez, al alumnado de 4º de Primaria

El proyecto implicará a entidades, administraciones, y familias con el objetivo de desarrollar, analizar y poner soluciones reales a las problemáticas en el municipio

SUR

Rincón de la Victoria

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:31

Comenta

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria pone en marcha una nueva edición del proyecto 'Ciudades ante las Drogas'. La ... concejala del Área, Belén Gutiérrez ha destacado que esta acción se consolida «como una herramienta clave en la promoción de hábitos de vida saludables, y que tiene como principal objetivo la prevención de comportamientos adictivos relacionados con conductas adictivas». El ámbito educativo vuelve a ser uno de los pilares del proyecto. En 2024, un total de 2.857 estudiantes participaron en estos talleres. Este año, se ampliará aún más la cobertura educativa con la incorporación por primera vez de talleres para 4º de Primaria, alcanzando así a estudiantes desde esta etapa hasta 4º de ESO.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  3. 3 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  4. 4 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  5. 5 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  6. 6 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  7. 7 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  8. 8

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  9. 9 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  10. 10 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El programa 'Ciudades ante las Drogas' de Rincón de la Victoria incluirá, por primera vez, al alumnado de 4º de Primaria

El programa &#039;Ciudades ante las Drogas&#039; de Rincón de la Victoria incluirá, por primera vez, al alumnado de 4º de Primaria