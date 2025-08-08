El programa de baño asistido en las playas de Rincón de la Victoria llega a más de 300 personas

El servicio de baño adaptado, impulsado por la Concejalía de Playas en colaboración con Cruz Roja, atenderá este verano a más de 300 personas.

El ... programa `Disfruta la Playa´, enmarcado en la campaña de playas, y dirigido a personas mayores y con movilidad reducida o diversidad funcional del municipio, ha incorporado este año importantes novedades con el objetivo de ampliar y mejorar el servicio.

Según ha explicado el concejal de Playas, Sergio Díaz, se trata del transporte gratuito mediante un vehículo adaptado con capacidad para nueve personas y espacio para dos sillas de ruedas, disponible durante el horario del servicio para realizar traslados de ida y vuelta hasta la playa accesible de Torre de Benagalbón (zona Los Claros).

«Con este vehículo damos un paso más hacia la prestación de este servicio, facilitando el desplazamiento a usuarios que de otra forma no podrían acceder al programa», ha añadido Díaz.

Además, y con el objetivo de facilitar el baño de los usuarios de los centros de mayores del municipio, «habilitamos una franja horaria matinal, dos días a la semana, de lunes y viernes de 10.00 a 14.00 horas», indica.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado la importancia de este programa «que contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, personas con diversidad funcional y movilidad reducida, favoreciendo su integración social. Nuestro objetivo es trabajar por el bienestar de estas personas y por disponer de unas playas cada más más inclusivas».

Por su parte, el concejal de Mayores, Nacho Cuadra, ha destacado que este servicio «promueve la participación activa y las relaciones interpersonales de las personas mayores, ampliando las redes de apoyo social».

El servicio, desarrollado por Cruz Roja Rincón de la Victoria, comenzó el pasado 1 de junio, y estará disponible hasta el 31 de agosto en el punto de accesibilidad de Torre de Benagalbón, zona Los Claros, en los siguientes horarios: de lunes y viernes de 10.00 a 14.00 horas, y los martes, miércoles y jueves de 16.00 a 20.00 horas.

La zona cuenta con instalaciones adaptadas que incluyen aseos, duchas, caseta de almacenamiento, mesas de recreo, grúa de acceso al agua, dos sillas anfibias y material de flotación (chalecos salvavidas).

Según el técnico de Gestión Local de Cruz Roja, Francisco Román, el programa «es cada vez más demandado, no solo por vecinos del municipio, sino también por personas procedentes de otras provincias andaluzas e incluso de distintos puntos del país».

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria destina una partida anual de 8.568,62 euros para sufragar este servicio, que cuenta con la participación del voluntariado de Cruz Roja.

Para solicitar el servicio, es necesario contactar con Cruz Roja Rincón de la Victoria, ubicada en Calle Limonero, 6. Teléfono: 952 97 23 99.