75 plazas del Programa de Refuerzo de la Alimentación en Infantil y Primaria durante la Navidad en Rincón de la Victoria

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Bienestar Social, abrirá el próximo lunes 24 de noviembre el plazo de inscripción ... para el Campamento del Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil y Primaria (PRAI) correspondiente a las vacaciones de Navidad.

En esta edición se ofertarán 75 plazas destinadas a menores de 3 a 12 años pertenecientes a familias beneficiarias del programa PRAI. El campamento, totalmente gratuito, se desarrollará del 22 de diciembre al 5 de enero de 2026 en el CEIP Carmen Martín Gaite de la localidad.

La concejala de Bienestar Social, Belén Gutiérrez, ha señalado: «Se trata de un recurso que cuenta con una gran aceptación y que supone un refuerzo de manutención alimenticia, además de ofrecer un amplio programa de actividades, ocio y tiempo libre durante las vacaciones de Navidad».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado «la importancia de ofrecer este Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil y Primaria, especialmente en periodos no lectivos, ya que facilita la conciliación laboral de las familias y proporciona un espacio de ocio y disfrute para los menores durante unas fechas tan especiales».

El campamento y todos los servicios serán completamente gratuitos e incluirán: Servicio de desayuno, comedor, merienda, autobús, aula matinal (de 7.00 a 9.00 horas), y aula de espera (de 15.00 a 16.00 horas).

El servicio cubrirá todo el periodo vacacional, excepto los días festivos 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.

Las familias interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 16 de diciembre, tanto en el Registro General del Ayuntamiento como por vía telemática. Los impresos estarán disponibles a partir del 24 de noviembre en el Área de Bienestar Social, en el Registro General y en la página web municipal.

El 17 de diciembre se publicará el listado de admitidos en el tablón de anuncios del Área de Bienestar Social y en la web del Ayuntamiento.

Más información: Área de Bienestar Social. Tel. 952 97 82 94.