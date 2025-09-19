Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Enrique García, Macarena Hidalgo, Pedro Casablanc, Rocío Calderón y Víctor PH SUR

Pedro Casablanc rueda un corto en Rincón de la Victoria para concienciar sobre la realidad del espectro autista

La cinta, 'Cosas que nadie te dice', se estrenará en 2026 por iniciativa de la Asociación Autismo en Positivo; el objetivo es recorrer fes vales y certámenes culturales con el objetivo de abrir espacios de debate social

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:34

El consagrado actor Pedro Casablanc, que acaba de estrenar 'El talento', junto a las rutilantes Ester Expósito y Mirela Balic, es la estrella del cortometraje ' ... Cosas que nadie te dice', un filme que busca poner el foco en la realidad del autismo y fomentar una sociedad más inclusiva. La cinta verá la luz gracias a la producción de la asociación Autismo en Positivo, con sede en Rincón de la Victoria y ámbito provincial, con guion y dirección del cineasta Enrique García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  4. 4 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  8. 8 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  9. 9 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  10. 10 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pedro Casablanc rueda un corto en Rincón de la Victoria para concienciar sobre la realidad del espectro autista

Pedro Casablanc rueda un corto en Rincón de la Victoria para concienciar sobre la realidad del espectro autista