Pedro Casablanc rueda un corto en Rincón de la Victoria para concienciar sobre la realidad del espectro autista

El consagrado actor Pedro Casablanc, que acaba de estrenar 'El talento', junto a las rutilantes Ester Expósito y Mirela Balic, es la estrella del cortometraje ' ... Cosas que nadie te dice', un filme que busca poner el foco en la realidad del autismo y fomentar una sociedad más inclusiva. La cinta verá la luz gracias a la producción de la asociación Autismo en Positivo, con sede en Rincón de la Victoria y ámbito provincial, con guion y dirección del cineasta Enrique García.

Es posible gracias al proyecto 'Inclusión en acción: historias que conectan y protocolos que protegen', impulsado por la Diputación de Málaga en el marco de su convocatoria de ayudas 2024 para el área de Tercer Sector. Además de Casablanc, nominado al Premio Goya, participan en este audiovisual los malagueños Víctor PH y Macarena Hidalgo, quienes, como dice Rocío Calderón, presidenta de Autismo en Positivo, «aportan un sello local a una historia con vocación universal».

'Cosas que nadie te dice' tiene varias localizaciones en Rincón de la Victoria, como el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Amirax, una entidad sin ánimo de lucro que presta apoyo a personas con diversidad funcional y a familias en situación de vulnerabilidad.

«El cortometraje persigue concienciar y sensibilizar sobre el autismo, abordando una realidad que todavía arrastra estigmas y desconocimiento», explica Calderón, que añade: «La intención es ofrecer una narrativa cargada de sensibilidad, rigor y cercanía, que permita a la sociedad comprender mejor las experiencias y retos de las personas con autismo y sus familias».

El estreno de 'Cosas que nadie te dice' está previsto para 2026. La producción planea recorrer festivales y certámenes culturales para, en palabras de Calderón, «abrir espacios de debate social». Además, se proyectará en centros educativos, como parte de una estrategia pedagógica que pretende acercar la comprensión del autismo a las generaciones más jóvenes.

«La obra no solo es cine: es un instrumento de transformación social que busca derribar barreras y construir una mirada más inclusiva desde la infancia», resumen en el equipo del trabajo cinematográfico.

Aniversario

La idea del corto surge con motivo del cuarto aniversario de Autismo Positivo que, como primer reto, se marcó el rodaje de una pequeña película sobre la realidad que centra su labor. A partir de ahí, se han impulsados otras iniciativas, como una caminata solidara, gala, obras de teatro, charlas, actividades y asesoramiento y acompañamiento a las familias con autismo.

En el marco de la acción 'Inclusión en acción: historias que conectan y protocolos que protegen', también se han puesto puesto en marcha ideas como cuentacuentos en centros educativos de municipios menores de 20.000, con la compañía de Lena Bu; acciones dirigidas a los Cuerpos y fuerzas de Seguridad y convenios con otros colectivos y asociaciones para futuras colaboraciones.