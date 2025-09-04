Trescientos niños participan en las jornadas educativas de la Unidad Canina de la Policía Local de Rincón de la Victoria

La Unidad Canina (UCAN) de la Policía Local de Rincón de la Victoria ha participado en los campamentos de verano municipales, desarrollando jornadas informativas y ... educativas dirigidas a cerca de 300 niños de entre 3 y 12 años, con el objetivo de acercar a los más jóvenes la labor policial y promover valores como el respeto, la seguridad y la convivencia.

Las actividades han incluido exhibiciones prácticas a cargo del agente, David Bravo, y su compañero K9, el perro Loki. Estas demostraciones han mostrado cómo el trabajo conjunto entre agente y can permite prevenir situaciones de riesgo, como el consumo de sustancias, y reforzar la seguridad en el municipio.

Además, estas jornadas han contado con una programación adaptada para alumnado con necesidades educativas especiales a través del Área de Bienestar Social. En concreto, se ha trabajado con menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down, Síndrome de Grouchy y Retraso Madurativo.

El concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana, Manuel García, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas: «La educación es clave para construir un futuro más seguro y responsable. Estas jornadas son fundamentales para que los niños comprendan que la Policía Local está para apoyarlos en todo momento».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha señalado: «La prevención en los centros escolares es una de nuestras prioridades para proteger a nuestros jóvenes». Asimismo, ha valorado muy positivamente la labor de la Unidad Canina: «Contamos con una de las mejores unidades policiales caninas, y su trabajo diario es una satisfacción para nuestro municipio».

En estas jornadas, se ha puesto el foco la prevención del consumo de sustancias, la creación de entornos escolares seguros y el fomento de la confianza entre la Policía Local y los menores del municipio.

Asimismo, la concejala de Bienestar Social, Belén Gutiérrez, ha asegurado: «Estas actividades son esenciales para un desarrollo óptimo en menores con necesidades educativas».

Los encuentros se han celebrado en el Pabellón Municipal Cubierto `Rubén Ruzafa´ de Torre de Benagalbón, el Polideportivo Municipal de la calle Malvaloca, y en el CEIP Tierno Galván (Campamento PRAI).