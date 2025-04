Nacho Cuadra, el concejal más joven de Rincón de la Victoria: «Compaginar los estudios de grado con la política no es fácil»

Ignacio Cuadra Torres, muy vinculado al deporte local, ya tiene experiencia en el Ayuntamiento como personal eventual desde el año 2023. Mientras estudia el cuarto ... curso de Administración de Empresas, se estrena como edil. En el cargo desde el 27 de marzo, tras la salida de Olga Cervantes, asume el reto agradecido por la oportunidad que se le brinda y muy ilusionado

–Llega al equipo de Gobierno con 29 años. ¿Qué tal se siente como el más joven de la Corporación y, además, con responsabilidades?

–Me siento muy agradecido y con muchas ganas de trabajar. Es un privilegio poder formar parte del equipo de Gobierno de mi municipio y contribuir al desarrollo de Rincón de la Victoria. Ser el concejal más joven es también una gran responsabilidad, pero lo vivo con ilusión, humildad y el compromiso de estar a la altura. Creo que el ser joven no está reñido con la capacidad de gestión, al contrario: aporta una visión fresca, cercana y muchas ganas de mejorar las cosas. Aprovecho para dar las gracias a Francis Salado porque confió en mí hace muchos años y porque siempre se ha mostrado muy cercano conmigo.

–¿Cómo se lleva lo de compaginar los estudios de grado con la política? ¿Le falta tiempo?

–Compaginar los estudios de grado con la política no es fácil, sobre todo, si se quiere hacer bien ambas cosas. Requiere mucha organización, priorizar bien y, a veces, renunciar a tiempo libre. Hay momentos en los que el día no da para todo, especialmente en época de exámenes o cuando hay plenos, reuniones o actos importantes. Pero, al final, encuentras la forma de sacarlo adelante, aunque toque sacrificar algunas cosas. Mi familia, mi pareja y mis amigos me están apoyando y saben que ser concejal era uno de mis sueños. Además, si todo va bien, este año acabo la carrera.

«Si el trabajo que hago sirve y la gente confía en mí, seguiré aportando. Pero siempre, sin olvidar que estamos aquí para servir, no para eternizarnos»

–Las áreas que asume afectan a colectivos importantes: Juventud, Mayores, Formación y Empleo. ¿Qué planes tiene?

–Cada área tiene sus particularidades, pero todas comparten un objetivo común: mejorar la calidad de vida de las personas. En Juventud queremos ofrecer oportunidades reales de participación, formación y ocio saludable. Con nuestros mayores estamos trabajando para que tengan un envejecimiento activo, acompañado y con recursos. Y en Formación y Empleo apostamos por conectar las necesidades del mercado laboral con la capacitación de nuestros vecinos, especialmente los más jóvenes y los desempleados de larga duración. Queremos que Rincón sea un municipio de oportunidades. También tengo que decir que he llegado a unas áreas muy trabajadas donde mis compañeras habían hecho un grandísimo trabajo y donde hay un personal con el que es muy fácil gestionar.

–Ha comenzado joven en cargos de responsabilidad, ¿se ve muchos años en la vida política?

–Estoy centrado en dar lo mejor de mí en esta etapa. No me obsesiona el futuro, me preocupa el presente y cómo puedo ser útil a mis vecinos. Si el trabajo que hago sirve y la gente confía en mí, seguiré aportando desde donde se me necesite. Pero siempre con los pies en la tierra, sin olvidar que estamos aquí para servir, no para eternizarnos. También quiero decir que me gusta mucho la labor del servidor público, estoy muy cómodo ayudando a mis vecinos. Como ya he dicho, es todo un privilegio.

–Es usted joven y político. Desde su perspectiva, ¿cuáles deberían de ser las prioridades de las instituciones y administraciones para atender las demandas de la gente de su edad?

–Desde mi punto de vista, las prioridades deben centrarse en generar oportunidades reales para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida. Hablamos de acceso a una formación de calidad, empleos estables, ayudas al emprendimiento, vivienda asequible y espacios donde participar activamente. También es fundamental escuchar más a la juventud, darle voz y hacerles sentir parte del presente, no sólo del futuro. Las administraciones tenemos la obligación de conectar con sus inquietudes y responder con medidas concretas, no solo con discursos. Es mi gran reto, hacer de mi concejalía una escucha activa con jóvenes y mayores.