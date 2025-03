Restructuración del equipo de Gobierno de Rincón de la Victoria

La renuncia de la que fuera concejala de Rincón de la Victoria, Olga Cervantes, al cargo de responsable de las áreas de Bienestar Social, Mujer, ... Igualdad, Mayores e Infancia, que desempeñaba desde 2023, y al acta como edil de la Corporación Municipal, que se concretó el pasado 7 de marzo, ha abierto la puerta a una restructuración del equipo de Gobierno, de mayoría absoluta del PP, que dirige Francisco Salado; unos cambios que se han materializado durante la sesión del pleno de la Corporación. En sustitución de Cervantes, ha tomado posesión, este 27 de marzo, Nacho Cuadra. Asume las delegaciones de Juventud, Mayores, en busca de acciones que fomenten el contacto intergeneracional, como apuntan fuentes municipales, además de Formación y Empleo. Esto ha implicado que, a su vez, Belén Gutiérrez, se ponga al frente de Bienestar Social, que estaba en manos de Cervantes, además de Mujeres, Igualdad, e Infancia. Igualmente, mantiene Educación, y Limpieza de Edificios Municipales. Gutiérrez, en esta modificación de competencias, pasará a ostentar una de las tenencias de alcaldía.

Salado ha dado la enhorabuena a Cuadra, al igual que los portavoces del resto de fuerzas municipales y de sus compañeros en tareas de gestión, y le ha deseado en esta nueva etapa, «un fructífero trabajo a favor de los ciudadanos para los que se les presta los servicios». «Este cambio de áreas está fundamentado para que las políticas estén interconectadas: juventud y mayores, además de formación y empleo», ha ahondado el máximo responsable municipal tras el nuevo impulso al Gobierno municipal.

Nacho Cuadra, joven de La Cala del Moral, por su parte, ha mostrado su ilusión para afrontar las nuevas responsabilidades municipales y ha hecho hincapié en que, en sus palabras, «seguirá trabajando con el mismo ímpetu con el que venía desarrollando sus responsabilidades, asumiendo nuevas competencias para contribuir con el bienestar de los vecinos de Rincón de la Victoria». El resto de delegaciones municipales continuarán con sus mismas funciones y responsables políticos.

Perfil

Ignacio Cuadra Torres, de 29 años, muy vinculado al deporte local, ya tiene experiencia en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria como personal eventual desde el año 2023. Además, ha tenido responsabilidades políticas dentro del PP, como la de presidente de Nuevas Generaciones en Rincón de la Victoria. Sobre su formación académica, desarrolla estudios de Grado de Administración de Empresas (4º curso), y posee el nivel B2 Cambridge, junto a certificados profesionales de Gestión de Proyectos de Google y Programa de Creación y Consolidación Empresarial de Herramientas IA Aplicadas. También dispone del diploma de Agricultura Urbana: Nueva Oportunidad.

Motivos personales

En cuanto a Olga Cervantes, sobre su salida de la vida política, explicó: «Me voy por motivos personales, principalmente por motivos de salud, que solo competen al ámbito privado, pero que me impiden seguir por ahora con la actividad política como se merecen los vecinos y vecinas de Rincón de la Victoria. Es una decisión muy meditada, en la que he puesto por delante a mi familia, a mis padres y a mi hija. Me voy muy satisfecha con el trabajo que he desempeñado en el área de Bienestar Social, donde he aprendido muchísimo del espectacular equipo de trabajo que allí hay, pero me voy consciente de que parar ahora es lo mejor para mí y los míos», explicó Cervantes.

«Creo que la política es preciosa y te regala cosas buenísimas, como el hecho de haber podido trabajar con colectivos y asociaciones, con mujeres y mayores, o el hecho de poder hacer cosas buenas para el pueblo que me vio nacer. Pero tiene un lado muy negativo que no podemos controlar y que también me empuja a dar este paso al lado», argumentó Cervantes en un comunicado que hizo público el Ayuntamiento rinconero.