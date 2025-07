Hospitalizado tras caerse desde una sexta planta en Torrox-Costa

Un vecino de Torrox, de unos 30 años de edad y de origen salvadoreño, permanece ingresado en el Hospital Regional de Málaga, con pronóstico muy ... grave pero estable, tras caerse desde una sexta planta de un edificio residencial de la Costa. El individuo se precipitó este pasado lunes 21 de julio por la ventana de uno de los pasillos del inmueble hasta una zona ajardinada, por causas que se desconocen y se están investigando.

El joven, que trabaja en el sector de la hostelería, se encontraba sobre las 13.30 horas en una vivienda de esta misma planta junto a varios amigos, cuando, en un momento dado, salió del inmueble y se produjo la caída. La Guardia Civil trata de aclarar si previamente se había producido una pelea, en la que le empujaron, fue una caída accidental o se lanzó intencionadamente. Por el momento, no se han practicado detenciones, según ha podido confirmar SUR.

Hasta el lugar de los hechos, en la céntrica avenida de América, acudieron rápidamente efectivos del Instituto Armado, de la Policía Local y emergencias sanitarias. Al golpearse con el suelo y una jardinera sufrió graves politraumatismos, tras caerse desde alrededor de 20 metros de altura.

Fue evacuado al Hospital Regional de Málaga, donde permanece ingresado en planta, según fuentes sanitarias. El suceso generó un gran revuelo en la zona, al producirse en un entorno con numerosas viviendas y comercios, y a plena luz del día, sobre las 13.30 horas.

Anciano fallecido en Nerja tras denunciarse su desaparición

Por otro lado, triste final para Vic, un anciano de origen británico, de 88 años, que desapareció este pasado martes 22 de julio en Nerja. Sus familiares denunciaron su falta al día siguiente, y colocaron decenas de carteles con su imagen por las calles del centro de la localidad costera más oriental de la provincia.

A este vecino, residente en Nerja desde hacía cinco años, se le perdió la pista tras acudir en solitario a una peluquería situada en la céntrica calle Jaén en la mañana del pasado martes. Aseguró a su mujer que luego cogería un taxi o el autobús de regreso a casa. El domiclio familiar está situado en el entorno de la urbanización Fuente del Badén, junto a una zona de monte bajo y olivar, al norte del casco urbano nerjeño.

El cadáver estaba en una zona de monte, próxima a su casa, pero no transitada, por lo que no fue localizado

El cuerpo sin vida de Vic fue localizado por unos senderistas en la tarde del pasado miércoles, apenas unas horas después de que se activara la alerta por su desaparición y de que sus familiares la denunciaran en el cuartel de la Guardia Civil.

El cadáver estaba en una zona de monte, muy próxima a su vivienda, pero no muy transitada, por lo que no había sido localizado hasta transcurridas unas horas. En una primera inspección ocular, no presentaba signos de violencia, y tenía todas sus pertenencias. A falta de los resultados de la autopsia, la principal hipótesis que barajan los investigadores es que Vic sufrió un infarto.

Trayectoria

Vic impartía clases de ingeniería de la corrosión en el UMIST de Manchester sólo para estudiantes de posgrado. Casi todos los ingenieros de corrosión del mundo son alumnos suyos. Realizó la protección contra la corrosión del túnel del canal de la Mancha, y, por supuesto, muchos proyectos para la industria petrolera en todo el mundo.

Según han destacado desde la entidad Nerja History Group, del que Vic y su vida, Basma, formaban parte, el fallecido dio conferencias en China, Japón, Australia, Oriente Medio y Sudamérica, entre otros muchos países. Tras dejar su puesto en la Universidad, se convirtió en consultor, recorriendo el mundo varias veces.

«Hoy Vic habría cumplido 88 años y quería que lo celebráramos, no que lo lloráramos. Tanto Basma como Vic han sido grandes defensores del Grupo de Historia, asistiendo a reuniones y acompañándonos en muchos viajes. Enviamos nuestro más sentido pésame a Basma», han apostillado.