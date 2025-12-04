Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos ejecutados en La Cala del Moral. SUR

Mejoran la movilidad en La Cala del moral con un itinerario para residentes

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha invertido más de 40.000 euros en los trabajos

SUR

Rincón de la Victoria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:33

Comenta

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha ejecutado una intervención entre urbanizaciones en el centro urbano de La Cala del Moral que ha supuesto ... una mejora de movilidad, seguridad y accesibilidad para los vecinos de este espacio urbano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  7. 7

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  8. 8 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  9. 9 Un camión volcado obliga a cerrar al tráfico la A-92M a la altura de Antequera
  10. 10

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mejoran la movilidad en La Cala del moral con un itinerario para residentes

Mejoran la movilidad en La Cala del moral con un itinerario para residentes