Mejoran la movilidad en La Cala del moral con un itinerario para residentes

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha ejecutado una intervención entre urbanizaciones en el centro urbano de La Cala del Moral que ha supuesto ... una mejora de movilidad, seguridad y accesibilidad para los vecinos de este espacio urbano.

Con esta obra se ha establecido una senda peatonal en el pasaje paralelo, ubicado en la avenida de Jábega y perteneciente a la avenida Don Miguel con calle Picadero de Hacienda Manila, contribuyendo a esa permeabilidad demandada por los residentes de esta zona.

El concejal del Área de Obras y Servicios Generales, Sergio Díaz, ha asegurado: «Se trataba de una intervención muy necesaria, ya que el pasaje presentaba deficiencias tanto en pavimentación como en iluminación. Con esta actuación reforzamos el muro existente y dotamos a la zona de un alumbrado eficiente y moderno, creando un itinerario alternativo a la avenida».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado: «Este proyecto responde a una demanda vecinal y a la necesidad de poner en valor un pasaje muy utilizado en La Cala del Moral. Con estas obras mejoramos la seguridad, el tránsito peatonal y la imagen del entorno, continuando con nuestro compromiso de renovar los espacios públicos del municipio».

Los trabajos han consistido en el desbroce del terreno, reparación del muro existente, así como el pavimentado del vial peatonal con hormigón HM-20, la ejecución de un camino en la zona verde, la instalación de alumbrado público, la colocación de bolardos y un vallado con malla de simple torsión de un metro de altura, incluyendo el refuerzo previo del muro.

La empresa adjudicataria que ha realizado las obras es Ingeniería y Obras Obracsa S.L. El presupuesto municipal ha ascendido a 41.030,65 euros. El periodo de ejecución ha sido de un mes.