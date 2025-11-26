Luis Alberto de Cuenca es distinguido con el Premio Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética

Luis Alberto Cuenca es el merecedor del Premio Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética en su segunda edición; una distinción para un autor de ... reconocido talento, con indispensables como 'La caja de plata', que no le va a la zaga al poeta en el que recayó la distinción cuando se entregó, por primera vez, el pasado año, Luis García Montero.

Este reconocimiento, impulsado por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y la Fundación Manuel Alcántara, tiene en consideración una «brillante aportación a la poesía española contemporánea y a una obra que conjuga lo cotidiano y lo libresco, y que utiliza la ironía, el lenguaje coloquial y el distanciamiento» como señas; un estilo que hizo que el escritor recogiera, por citar algunos de sus logros recientes, el pasado 18 de noviembre, el premio de Poesía Iberoamericana Reina Sofía, el más importante reconocimiento del verso en español.

Luis Alberto de Cuenca recibirá un nuevo aplauso, esta vez, por el 'Antorcha', en un acto abierto al público que se celebrará el próximo 3 de diciembre, a las 11.30 horas, en la Casa de la Cultura de La Cala del Moral.

El 'Antorcha' tiene por objeto prestigiar la palabra y el verso y mantener viva la figura y el legado de Manuel Alcántara, uno de los grandes poetas y columnistas del siglo XX

El Premio Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética tiene por objeto prestigiar la palabra y el verso, al tiempo que mantiene viva la figura y el legado de Manuel Alcántara, uno de los grandes poetas y columnistas del siglo XX; dicho de otro modo, un homenaje al maestro malagueño y, por extensión, a la poesía como forma de conocimiento y de vida.

Satisfacción

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado el enorme nivel del premiado y la consolidación de este galardón. «En apenas dos ediciones podemos ver el altísimo nivel de este Premio Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética. Luis Alberto Cuenca recoge el testigo de García Montero y vuelve a poner a Rincón de la Victoria como referente cultural y de las letras del panorama nacional», ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, ha destacado: «Luis Alberto de Cuenca representa una de las voces más lúcidas y singulares de la poesía española actual. Su trayectoria representa el espíritu de este premio, que busca mantener vivo el legado de Manuel Alcántara y su forma de entender este género literario».

El Premio Antorcha de Honor reafirma el vínculo entre Rincón de la Victoria y el poeta Manuel Alcántara, que llegó a la localidad en los años sesenta y fijó allí su residencia definitiva en la década de los ochenta. Vivió en el municipio, hasta su fallecimiento en 2019, y su litoral fue una constante fuente de inspiración. Con este reconocimiento, además de rendir tributo a los poetas que engrandecen las letras españolas, se busca contribuir a la difusión de la cultura literaria.