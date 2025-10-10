Todo listo en Rincón de la Victoria para la nueva edición de su pasarela de moda

El municipio de Rincón de Victoria acogerá la segunda edición de su Pasarela de Moda el próximo sábado 18 de octubre en la céntrica plaza ... de la Constitución. Así lo ha anunciado la concejala de Comercio, Lola Ramos, en la presentación de la misma.

Una puesta de largo que ha contado con Manuel Beltrán, director de la Escuela Superior de Modelos que lleva su nombre, la directora de la Escuela Profesional de Peluquería IDUM, Mariló Salas, el empresario local, Antonio Gracia, así como con la diseñadora local, María Bustos, la gran novedad de la pasarela.

Y es que esta segunda edición contará con cinco establecimientos de moda del municipio: Buba, Tu Ropita, Aerostato, La Marquesita y Antonio Gracia, además de la Escuela Profesional de Peluquería IDUM, las modelos de la Escuela Superior de Modelos Manuel Beltrán y las propuestas de diseño exclusivo de la diseñadora de La Cala del Moral, María Bustos. Es la primera vez que un diseñador, en este caso diseñadora, local forma parte de la pasarela.

Esta nueva cita arrancará con música ambiente a las 19.00 horas, dando comienzo la pasarela a las 20.00 horas con los establecimientos participantes. Será precisamente la diseñadora caleña, María Bustos, la que cierre la noche con propuestas de diseño exclusivo con la firma Abril.

«Ante la gran acogida del año pasado y atendiendo al interés despertado en los comercios locales, esta segunda edición llega con dos grandes novedades, la presencia de María Bustos, y la participación de modelos profesionales gracias a la Escuela Superior de Modelos de Manuel Beltrán», explicó la edil de Comercio.

La edil incidió: «Se trata de una apuesta por el comercio local , por la cercanía, pero sobre todo por la enorme calidad de nuestros empresarios de modas en Rincón de la Victoria».

Otro aspecto a destacar en este sentido es que todos los alumnos de la Escuela IDUM que participan en la pasarela son locales, lo que supone un refuerzo más a la formación de Rincón de la Victoria.

«Estamos muy contentos de volver a participar en esta pasarela. Este año aportamos un sistema de mixto de modelaje ya que las modelos no sólo serán profesionales, sino que contaremos con modelos locales en el desfile de Antonio Gracia que ha hecho un casting especial en este sentido», explicó Manuel Beltrán.

En cuanto al trabajo de peluquería, Mariló Salas, de la Escuela de Formación IDUM, recordó que «los alumnos de peluquería aportarán su granito de arena a este desfile de moda intentando que las modelos puedan defender bien sobre la pasarela los diseños. Rincón de la Victoria no sólo es un sitio precioso para vivir, sino que cuenta con importantísimos profesionales en diseño, peluquería, y otras ramas del sector. Estoy enormemente orgullosa de mi municipio y de los comercios de aquí».

Salas también quiso agradecer al Ayuntamiento y al área de Comercio y su edil que se lleven a cabo este tipo de eventos que potencien y den visibilidad al comercio y a los profesionales de Rincón de las Victoria.