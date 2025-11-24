La Liga Pequebasket de Rincón de la Victoria reúne a 350 estudiantes

Unos 350 niños y niñas de los centros educativos del municipio participan este año en la V Liga Pequebasket, una iniciativa que ya ha comenzado ... y se desarrollará hasta mayo de 2026.

Las jornadas, organizadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y el Club de Baloncesto RBC, se celebran un domingo al mes en las instalaciones deportivas Carmen Martín Gaite y Gregorio Marañón. Esta actividad se enmarca dentro del proyecto `Convivimos Juntos´, un Proyecto de Paz Intercentros que reúne diversas propuestas deportivas y solidarias dirigidas a los centros de Infantil y Primaria del municipio.

El concejal de Deportes, Antonio José Martín, ha explicado: «Este año participan estudiantes desde Infantil hasta 6º, es decir, de 5 a 12 años, en las categorías de Prebabys a Mini, además de equipos de alumnado con diversidad funcional».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha valorado positivamente la celebración de esta quinta edición. «Estas actividades tienen como objetivo fomentar la actividad física, el trabajo en equipo y los valores deportivos entre los más jóvenes», ha destacado.

En la V Liga Pequebasket participan los siguientes centros educativos: CEIP Gregorio Marañón, María del Mar Romera, Carmen Martín Gaite, Manuel Laza Palacios, Tierno Galván, Los Jarales, Josefina Aldecoa, Candelaria, Novaschool Añoreta y La Marina, además de los colegios de Totalán y Moclinejo, que se incorporan este año a la competición.

El alumnado que desee participar podrá inscribirse para representar a su colegio a través de los teléfonos 614 144 553 y 622 219 747.

La Liga Pequebasket tiene como finalidad impulsar la iniciación al baloncesto entre los escolares, fomentando valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la diversión a través de la práctica deportiva.