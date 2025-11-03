El Ayuntamiento comienza la identificación de los titulares de las tumbas más antiguas de La Cala del Moral
El objetivo es actualizar el registro municipal del camposanto y regularizar la situación de las sepulturas más antiguas, muchas de las cuales se encuentran deterioradas por el paso del tiempo
SUR
Rincón de la Victoria
Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:19
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Cementerios y Servicios Fúnebres, ha puesto en marcha un procedimiento para la identificación ... de los titulares o herederos de las sepulturas ubicadas en el «patio A» del Cementerio de La Cala del Moral, que cuentan con una antigüedad superior a los 100 años.
El objetivo de la actuación es actualizar el registro municipal del cementerio y regularizar la situación administrativa de las sepulturas más antiguas, muchas de las cuales presentan un notable deterioro debido al paso del tiempo.
«Este proceso permitirá localizar a los titulares o sus herederos y poner al día la documentación de las sepulturas más antiguas», incide la edil del Área, Pepi Carnero, quién ha pedido la colaboración de los vecinos y familias para facilitar la información y documentación necesaria en el menor plazo posible.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha explicado: «Con esta medida queremos garantizar una gestión adecuada y responsable de nuestros cementerios municipales que garantice la conservación y el adecuado funcionamiento».
Los posibles titulares o herederos deberán acudir a la Oficina de la Tesorería Municipal, en horario de 9.00 a 14.00 horas, o bien contactar telefónicamente a través de los números 952 07 51 78 / 952 07 50 99.
Para acreditar la titularidad se deberá presentar el Documento de Identidad (DNI/NIE), el título o justificante de titularidad o carta de pago, y en caso de herederos, la acreditación del vínculo familiar o testamento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión