El Ayuntamiento comienza la identificación de los titulares de las tumbas más antiguas de La Cala del Moral

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Cementerios y Servicios Fúnebres, ha puesto en marcha un procedimiento para la identificación ... de los titulares o herederos de las sepulturas ubicadas en el «patio A» del Cementerio de La Cala del Moral, que cuentan con una antigüedad superior a los 100 años.

El objetivo de la actuación es actualizar el registro municipal del cementerio y regularizar la situación administrativa de las sepulturas más antiguas, muchas de las cuales presentan un notable deterioro debido al paso del tiempo.

«Este proceso permitirá localizar a los titulares o sus herederos y poner al día la documentación de las sepulturas más antiguas», incide la edil del Área, Pepi Carnero, quién ha pedido la colaboración de los vecinos y familias para facilitar la información y documentación necesaria en el menor plazo posible.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha explicado: «Con esta medida queremos garantizar una gestión adecuada y responsable de nuestros cementerios municipales que garantice la conservación y el adecuado funcionamiento».

Los posibles titulares o herederos deberán acudir a la Oficina de la Tesorería Municipal, en horario de 9.00 a 14.00 horas, o bien contactar telefónicamente a través de los números 952 07 51 78 / 952 07 50 99.

Para acreditar la titularidad se deberá presentar el Documento de Identidad (DNI/NIE), el título o justificante de titularidad o carta de pago, y en caso de herederos, la acreditación del vínculo familiar o testamento.