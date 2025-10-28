Homenaje a la mujer en la Clásica Ciclista 'Rincón de la Victoria, Lleno de Vida'

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha presentado la IV Clásica Ciclista `Rincón de la Victoria, Lleno de vida´, que se celebrará el próximo ... domingo 2 de noviembre y que contará con la participación de 500 ciclistas, consolidándose como una cita de referencia en el calendario provincial y andaluz.

Ya se ha dado a conocer el maillot oficial de la edición 2025, diseñado como homenaje al ciclismo femenino, con guiños cromáticos y simbólicos a la mujer deportista. La imagen de la prueba está protagonizada por una ciclista japonesa que descubrió Rincón de la Victoria a través del deporte, reforzando el carácter internacional y turístico del evento.

El concejal del Área, Antonio José Martín, ha asegurado: «El deporte ha situado a Rincón de la Victoria como uno de los municipios más activos de la provincia, con un calendario deportivo cada fin de semana, y el ciclismo se ha convertido en una seña de identidad local».

Además, Martín ha subrayado la importancia del trabajo coordinado entre Ayuntamiento, clubes deportivos, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y voluntarios, asegurando que «el deporte no solo es salud, sino también una fuente de riqueza y promoción turística para Rincón de la Victoria».

El presidente del club, Juan Pérez, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento, manifestando su satisfacción por la alta participación, una prueba, que, ha dicho, «ya es la de mayor participación del circuito provincial. Los corredores eligen Rincón de la Victoria porque se sienten seguros y disfrutan de un entorno único».

La prueba, con 74 kilómetros de recorrido (4 neutralizados y 70 libres), partirá y finalizará en La Cala del Moral (Plaza Gloria Fuertes), atravesando los municipios de Moclinejo, El Borge, Cútar, Benamargosa, Comares y Totalán. Contará con más de 2.000 metros de desnivel positivo y cuatro puertos de montaña: Moclinejo, Cútar, el Salto del Negro (Comares) y Santopitar.

Este año se ha reforzado la señalización, aumentado los vehículos de apoyo y mejorado la línea de meta. Habrá premios para todas las categorías a partir de los 18 años.

El delegado de la Federación Andaluza de Ciclismo, Daniel Ortizburgo, ha felicitado al club organizador y al Ayuntamiento «por su implicación y su papel como referente del ciclismo andaluz, albergando tres eventos ciclistas esta temporada. La combinación de deporte y ocio genera un turismo sostenible que impulsa la economía local».

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo jueves 30 de octubre a las 15.00 horas.

El importe es de 20 euros para federados y 32 euros para no federados.

La prueba, organizada por Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y el Club Deportivo Ciclista Calabahía, forma parte del XXVII Circuito Provincial de Ciclismo de la Diputación de Málaga.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Rincón ha guardado un minuto de silencio en memoria de la última mujer asesinada, condenando de manera rotunda y absoluta la Violencia de Genero.