Fomento del reciclaje de vidrio en Rincón de la Victoria

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través de la Concejalía de Sostenibilidad Medioambiental, se ha unido a una nueva edición de la campaña ... de sensibilización para fomentar el reciclaje de envases de vidrio puesta en marcha por Ecovidrio y el Consorcio Provincial de Residuos de Málaga.

La acción llegará al municipio el próximo 21 de noviembre, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, y se desarrollará en la Plaza Al-Ándalus.

El concejal del Área, Borja Ortiz, ha destacado: «Nos sumamos a la campaña de Ecovidrio para continuar con nuestros objetivos de concienciar sobre la importancia del reciclaje, de la separación y recogida selectiva de los envases de vidrio, clave para generar una transición real hacia un modelo de economía circular».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha señalado: «Con esta iniciativa se busca fomentar el compromiso colectivo con el reciclaje de vidrio como un pilar clave para la sostenibilidad. Y la participación de las entidades locales resulta fundamental para que provincias como Málaga continúen liderando el cambio hacia un entorno más verde».

La campaña está abierta a la participación de todos los ciudadanos. Para ello, solo deberán acercarse al punto de información, donde se realizará una breve encuesta sobre el reciclaje de vidrio, con el objetivo de desmontar mitos comunes y promover buenas prácticas ambientales.

Los participantes recibirán bolsas de reciclaje y podrán entrar en el sorteo de 10 miniglús y 3 patinetes eléctricos.

Asimismo, los ayuntamientos participantes optarán a tres premios económicos en función de su apoyo y difusión de la campaña: 1.500, 1.000 y 750 euros, respectivamente. Estos importes se destinarán a entidades locales o proyectos medioambientales a desarrollar en cada municipio.

El vidrio depositado en los contenedores se recicla al 100% y puede utilizarse de manera indefinida para fabricar nuevos envases sin perder sus propiedades. Este proceso contribuye a reducir el volumen de residuos en vertedero y es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático.

El uso de calcín –vidrio reciclado– permite evitar la extracción de materias primas, reduciendo la erosión de suelos y la deforestación, además de disminuir las emisiones de CO₂ y el consumo de energía en los procesos de fabricación.