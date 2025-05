Familias exigen el nuevo instituto de Parque Victoria y mejor transporte al colegio María del Mar Romera

J. R. C.

José Rodríguez Cámara Rincón de la Victoria Sábado, 31 de mayo 2025

La Asociación de Familias del Alumnado Baluma, así son denominadas actualmente las ampa, han convocado una concentración a las puertas del colegio María del Mar Romera, en Parque Victoria, al norte de La Cala del Moral, ante la persistencia de «dos problemas» que afectan gravemente a la comunidad educativa de Rincón de la Victoria. Se trata de la necesidad de construir un nuevo instituto en esta parte del municipio, prometido desde hace años, y la mejora en el transporte escolar al centro de Educación Infantil y Primaria. También han emprendido una campaña de firmas para hacer patente el malestar entre la ciudadanía.

El proyecto del instituto, recuerdan, fue anunciado en 2020, aunque aparece en el Plan de Infraestructura de la Administración Autonómica desde 2018, tal y como apostillan, con una inversión de 6,8 millones de euros y la previsión de que estaría en funcionamiento en torno a 2023, tal y como lamentan.

«A día de hoy no hay fecha para el inicio de las obras», insisten. Su demanda, dejan claro, está basada en que este nuevo centro es esencial para descongestionar los institutos actuales, especialmente el Ben Al Jatib; ampliar la oferta educativa, con ciclos formativos muy demandados; evitar desplazamientos forzados fuera del municipio, que obliga a familias con hijos de edades diferentes, matriculados en distintos centros, a afrontar una sucesión de desplazamientos; permitir la continuidad educativa del alumnado del María del Mar Romera, y prevenir la saturación provocada por el constante crecimiento poblacional de la zona. Precisamente, los terrenos para el centro de Secundaria están junto a los del colegio, una parcela cedida por el Ayuntamiento para este fin.

El pasado mes de febrero, durante el acto de colocación de la primera piedra del futuro Parque del Mediterráneo de Torre de Benalgabón, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, anunció que, en sus palabras, «próximamente» se pondría en marcha el proyecto del instituto, al igual que el del nuevo centro de salud. En ese momento, la Delegación de Educación concretó al respecto de este avance, que el objetivo es licitar estas instalaciones a lo largo de este año.

De ser así, tendría continuidad el trámite del que informó la Administración regional hace ya dos años, en un acto en el que participaron Navarro, el alcalde, Francisco Salado, y del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones.

En 2023, se apuntó que el proyecto básico y de ejecución del instituto estaba «en fase de supervisión» por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación, con lo que el concurso para las obras sería el siguiente paso.

En cuanto a los problemas con el transporte escolar, desde el curso 2023/2024, como denuncian estos padres y madres, «varias familias no pueden utilizar las paradas de autobús escolar más cercanas a sus domicilios, a pesar de existir plazas libres». «La Delegación Territorial alega que esas paradas están 'en extinción', una figura no regulada oficialmente, vulnerando el derecho del alumnado a acceder al transporte en la parada más próxima, según el artículo 10 del Decreto 287/2009. También se ha restringido el uso de dos paradas a menores con custodia compartida, impidiendo una conciliación familiar adecuada. Pedimos un trato justo para todo el alumnado, sin distinciones arbitrarias y sin restricciones que no están contempladas por ninguna normativa legal», argumentan la ampa en un comunicado.

Sobre esta última cuestión, a finales de 2024, cuando las familias afectadas por esta situación ya anunciaron concentraciones, la Delegación de Educación explicó que el servicio «no es en absoluto arbitrario» y que, conforme a la normativa, queda en manos de la Consejería decidir los centros docentes receptores de alumnado con derecho a esta prestación gratuita, a tenor de la etapa educativa y a la residencia. En el caso de este último criterio, «se toma en consideración la distancia desde el domicilio hasta el centro en el que se encuentra matriculado el alumnado, que, en ningún caso, puede ser inferior a los dos kilómetros, además de no existir alternativa más cercano, y con disponibilidad de plazas al domicilio, o a la parada solicitada». Sobre las paradas «a extinguir» en la ruta del bus que va al centro de Parque Victoria. Este hecho, apunta la Administración regional, fue advertido tanto durante el proceso de matriculación como en la reunión de admisión.

También quedó claro, defiende el Gobierno andaluz, que la única excepción para el uso de estas paradas es «la existencia de hermanos en el centro que sean usuarios con carácter previo a la eliminación de la parada».