Los hermanos Ortigosa. SUR

El dúo Ortigosa de Rincón de la Victoria reedita su éxito 'Esto es la Navidad' para celebrar su décimo aniversario

Los hermanos cantantes celebrarán la década del villancico con una gira con 14 fechas que los llevará desde Moclinejo a Mallorca

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

El dúo de Rincón de la Victoria formado por los hermanos Ortigosa ha decidido reeditar su éxito 'Esto es la Navidad', un villancico con el ... que, hace una década, se estrenaron en los escenarios durante unas fiestas que están a punto de comenzar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

