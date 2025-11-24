El dúo Ortigosa de Rincón de la Victoria reedita su éxito 'Esto es la Navidad' para celebrar su décimo aniversario

El dúo de Rincón de la Victoria formado por los hermanos Ortigosa ha decidido reeditar su éxito 'Esto es la Navidad', un villancico con el ... que, hace una década, se estrenaron en los escenarios durante unas fiestas que están a punto de comenzar.

Este tema, como dejan claro, es «un himno de su repertorio» al que dan una segunda vida con «un sonido renovado y una interpretación más madura». «La canción nos recuerda los valores esenciales de estas fechas: familia, amistad, esperanza e ilusión compartida», aclaran.

La revisión de este «clásico» de los rinconeros estará disponible el 28 de noviembre en todas las plataformas digitales, tal y como anuncian.

Fechas

El reestreno del 'hit' llega acompañado de su gira «Una Fiesta por Navidad», un espectáculo flamenco navideño, que, desde 2016, ha recorrido más de 40 ciudades, en las que, afirman los Ortigosa, «han llevado el espíritu de la Navidad más flamenca y contemporánea a todos los públicos».

En la de esta temporada, la apuesta navideña reunirá a artistas invitados de reconocido prestigio y a un equipo de músicos profesionales de primer nivel con la idea de «garantizar una experiencia única en la que brillará la máxima calidad musical y sello Ortigosa».

La gira arrancó el pasado 22 de noviembre, en la Cofradía del Rocío de Málaga, y se extenderá hasta el ﻿4 de enero. El 5 de diciembre, llegan a Pizarra; al día siguiente, a La Herradura, en Granada; el 7, en Montejaque; el 8, en Moclinejo; el 12 del próximo mes, en Casarabonela; el 13 desembarcan en Mallorca; el 19, en Almuñecar; el 20, Coín; el 25, en Málaga; el 26, a Algarrobo; el 27, Riogordo y, como colofón, el 4 de enero, Nerja.

Desde 1993 Una pasión por la música que llega con la fe rociera y los coros

José Manuel Ortigosa Carranque 'Lolo' y Emilio Ortigosa Carranque comienzan con su pasión por la música en 1993, inculcados por la fe rociera de su familia y el amor a su tierra malagueña. Su estreno les llega con la formación del coro infantil Romeros de la Blanca Paloma.

Su primer trabajo discográfico llega en 2013 que lleva por titulo «Hazme un sitio», en el gran Teatro Cervantes de Málaga. En ese mismo año consiguen el primer premio a la mejor sevillana rociera del año con «No me hace falta llevarla». En la Navidad 2016, la gran acogida de «Esto es la Navidad», les lleva al rodaje de un videoclip ambientado en las calles de Frigiliana, en el corazón de la Axarquía.