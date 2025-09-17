Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Investigadores en las Cuevas de El Cantal. SUR

Las Cuevas de El Cantal de Rincón de la Victoria guardan los primeros códigos informativos de neandertales y homo sapiens

Son señales informativas que ayudarían a los exploradores en sus incursiones por las grutas, localizadas en 144 paredes

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:17

Las dudas que quedaron en el aire cuando, el pasado mes de abril, el equipo de investigadores que escudriñan las Cuevas de El Cantal habló ... del enigmático hallazgo de «las huellas humanas más antiguas del Mediterráneo» están despejadas, gracias a la infatigable labor de este equipo, que dirige Pedro Cantalejo.

