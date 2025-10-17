Cuarenta horas de dinamización juvenil entre octubre y diciembre en Rincón de la Victoria

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Juventud, ha presentado el proyecto `Conexión Joven´, una iniciativa subvencionada por el Instituto ... Andaluz de la Juventud (IAJ) con el objetivo de fortalecer la participación juvenil en el municipio.

El concejal de Juventud, Nacho Cuadra, ha explicado que este programa, desarrollado en colaboración con la consultora social Beravitas, pretende «acercar el área de Juventud a los jóvenes del municipio, escucharlos, entenderlos y ofrecerles actividades que realmente les interesen».

Además, ha destacado: «Seguimos trabajando para ofrecer a nuestros jóvenes más oportunidades para aprender, participar y disfrutar de nuestro municipio».

Además, Cuadra ha subrayado la importancia de esta iniciativa que, en sus palabras, «nace con el propósito de conectar a la juventud local, promover valores como la igualdad, la sostenibilidad y el respeto, y fomentar una vida activa, creativa y saludable».

«Queremos que los jóvenes participen, disfruten y contribuyan al cambio positivo que queremos ver en Rincón de la Victoria», ha añadido.

Por su parte, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga, Alba Ortiz, ha detallado que la iniciativa cuenta con un presupuesto de más de 71.000 euros para la provincia de Málaga, y ha valorado el proyecto de Rincón de la Victoria «como uno de los mejores presentados, siendo uno de los 13 municipios beneficiarios».

Conexión Joven ofrecerá más de 40 horas de actividades entre octubre y diciembre, incluyendo charlas, talleres y encuentros en torno a temáticas actuales como vida saludable y deporte (incluyendo talleres de rugby y valores); Igualdad y prevención del sexismo en los videojuegos; Cultura local y creatividad (Escape Room, talleres de cultura); Convivencia, resolución de conflictos y trabajo en equipo, y Encuentro intergeneracional con juegos tradicionales y sostenibilidad.

Todas las actividades estarán diseñadas con metodologías participativas, fomentando la inclusión, la diversidad y la accesibilidad para toda la juventud del municipio.

Rincón de la Victoria es municipio joven desde 2012 y cuenta con cerca de 10.000 vecinos y vecinas de entre 14 y 30 años.