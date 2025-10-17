Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la iniciativa. SUR

Cuarenta horas de dinamización juvenil entre octubre y diciembre en Rincón de la Victoria

Iniciativa del Ayuntamiento, con el apoyo del IAJ

SUR

Rincón de la Victoria

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:48

Comenta

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Juventud, ha presentado el proyecto `Conexión Joven´, una iniciativa subvencionada por el Instituto ... Andaluz de la Juventud (IAJ) con el objetivo de fortalecer la participación juvenil en el municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  3. 3

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  6. 6 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  7. 7 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  8. 8 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  9. 9 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  10. 10

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuarenta horas de dinamización juvenil entre octubre y diciembre en Rincón de la Victoria

Cuarenta horas de dinamización juvenil entre octubre y diciembre en Rincón de la Victoria