Campaña para fomentar el reciclaje de pilas y acumuladores en Rincón de la Victoria

La campaña 'Una Pila de Razones' hará parada en Rincón de la Victoria el próximo 4 de noviembre, con un punto de información que estará ... ubicado en la plaza Al-Ándalus, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en actividades, además de conocer de primera mano cómo realizar una correcta gestión de los residuos de pilas y acumuladores (RPA).

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Borja Ortiz, ha explicado: «Por segundo año consecutivo acogemos esta acción informativa que tiene como objetivo incidir en la importancia del reciclaje de los RPA, sumándose al resto de actividades que venimos desarrollando en el municipio, con el fin de concienciar y promover la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos con el medio ambiente».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado: «El compromiso de este Ayuntamiento en la promoción de campañas de sensibilización medioambiental que contribuyen a impulsar el modelo de Economía Circular y el reaprovechamiento de materias primas. Es muy importante promover la correcta gestión de los residuos de pilas y acumuladores, y dar a conocer las ventajas medioambientales, sociales y económicas que esto conlleva».

La campaña instalará un punto informativo donde los ciudadanos podrán depositar sus pilas y acumuladores usados en los contenedores habilitados. Además, educadores ambientales ofrecerán información sobre cómo gestionar correctamente estos residuos y qué hacer con ellos.

El municipio cuenta con diferentes puntos de recogida para depositar pilas y acumuladores en desuso, facilitando así la participación ciudadana en la protección del entorno. «Reciclar estas sustancias permite preservar los recursos no renovables y evitar que materiales contaminantes terminen en el medio natural», añade Ortiz.

'Una Pila de Razones' es una iniciativa promovida por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que operan en la comunidad: Ecopilas, European Recycling Platform España y Ecolec, y la colaboración del Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.