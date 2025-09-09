Ayuntamiento y Cruz Roja colaboran en la formación para desempleadas en Rincón de la Victoria

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria junto a Cruz Roja ponen en marcha un nuevo curso de Capacitación Profesional ... del proyecto `Puentes hacia la igualdad´, dirigido a mujeres desempleadas del municipio.

Se trata de la formación `Limpieza e Higienización´, que tiene como objetivo «mejorar la empleabilidad y aumentar el éxito en la búsqueda de empleo de las personas participantes», señala la edil del Área, Belén Gutiérrez.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha explicado: «Continuamos impulsando acciones formativas para dotar de más herramientas de empleabilidad a las personas desempleadas del municipio con el objetivo de que tengan una oportunidad en el mercado laboral y se inicien en áreas profesionales con demanda».

El curso se impartirá en la modalidad online y consta de 150 horas, ofrece plazas limitadas y el inicio está previsto para el mes de septiembre.

La acción está dirigido a mujeres en situación de desempleo y de vulnerabilidad, con una serie de requisitos como disponer del permiso de trabajo en vigor, acceso a internet y medios tecnológicos, y estar empadronada en Rincón de la Victoria.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la sede de la Asamblea Local de Cruz Roja ubicada en Calle Limoneros, número 6. Para más información las personas deben de contactar en el siguiente número de teléfono:600 400 260 o por correo electrónico: somade@cruzroja.es.

Por último, la concejala ha reconocido la importante labor que viene realizando el equipo humano responsable de la Asamblea Local de Cruz Roja en el municipio.

La iniciativa `Puentes por la igualdad en el empleo PLUS´ está impulsada por Cruz Roja, dentro de la operación `Puentes por la igualdad en el empleo´, con la cofinanciación del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, y financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con cargo al Programa Estatal de Inclusión, Garantía Infantil, y Lucha Contra La Pobreza.