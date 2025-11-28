800 corredores participarán en la San Silvestre de Rincón de la Victoria en apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer

Rincón de la Victoria celebrará el próximo domingo 28 de diciembre la XIII Carrera San Silvestre y el Kilómetro Solidario, un evento deportivo, lúdico y ... solidario cuyos fondos se destinarán este año a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Rincón de la Victoria.

El concejal de Deportes, Antonio José Martín, ha explicado que se trata de «un evento consolidado en la agenda deportiva, y muy participativo que espera recibir a más de 800 personas, gracias a la colaboración de los clubes del municipio».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado «el carácter lúdico, deportivo, solidario y familiar de la jornada, en la que los rinconeros participarán apoyando la labor de la asociación contra el cáncer». Además, ha animado a la ciudadanía «a formar parte de esta cita enmarcada en las fiestas navideñas para disfrutar en familia rodeados de un ambiente deportivo».

La prueba dará comienzo a partir de las 12.00 horas en el Paseo Marítimo, junto a la Oficina de Turismo. La primera salida corresponderá al Kilómetro Solidario, abierto a personas de todas las edades y condiciones físicas, con un recorrido de 500 metros (ida y vuelta).

A continuación, se celebrará la Carrera Popular San Silvestre, de 5 kilómetros, cuyo trayecto alcanzará la Sala Mare Nostrum de La Cala del Moral para regresar posteriormente al punto de salida.

Como ya es tradición, la jornada contará con premios a los mejores disfraces individual y colectivo, además de sorteo de regalos y sorpresas para los participantes, especialmente los más pequeños. Los corredores podrán participar disfrazados de forma individual o en grupo.

Las inscripciones podrán realizarse a partir del lunes 1 de diciembre a través de internet, con un precio de 5 euros.

El mismo día del evento también podrán adquirirse dorsales de 10.00 a 11.30 horas, con un coste de 7 euros.

El dorsal será gratuito para personas con diferentes capacidades y menores de 3 años.