Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salida de la XII Carrera Popular San Silvestre y Kilómetro Solidario en Rincón de la Victoria. SUR

800 corredores participarán en la San Silvestre de Rincón de la Victoria en apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer

La prueba ofrece dos modalidades: 500 metros solidarios y la carrera popular de 5 kilómetros

SUR

Rincón de la Victoria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:09

Comenta

Rincón de la Victoria celebrará el próximo domingo 28 de diciembre la XIII Carrera San Silvestre y el Kilómetro Solidario, un evento deportivo, lúdico y ... solidario cuyos fondos se destinarán este año a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Rincón de la Victoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  3. 3 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  4. 4 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  5. 5

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  6. 6 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  7. 7 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  8. 8 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  9. 9 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  10. 10

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 800 corredores participarán en la San Silvestre de Rincón de la Victoria en apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer

800 corredores participarán en la San Silvestre de Rincón de la Victoria en apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer