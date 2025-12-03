300 participantes en el VII Torneo 3x3 Escolar de Baloncesto de Rincón de la Victoria
El Pabellón Cubierto Municipal `Rubén Ruzafa´ de Torre de Benagalbón acogerá la cita el próximo 20 de diciembre
SUR
Rincón de la Victoria
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:44
Rincón de la Victoria celebrará el próximo 20 de diciembre una nueva edición del Torneo 3x3 Escolar de Baloncesto, que reunirá a 300 jóvenes deportistas ... de todos los centros educativos del municipio.
El evento, organizado por el Área de Deportes y el Club Baloncesto Rincón de la Victoria (CBRV), tendrá lugar en el Pabellón Cubierto Municipal `Rubén Ruzafa´ de Torre de Benagalbón en horario de 10.00 a 14.00 horas.
En esta séptima edición participarán estudiantes desde 1º de Primaria hasta 2º de Bachillerato (entre 6 y 18 años). Cada encuentro tendrá una duración de 10 minutos.
El concejal de Deportes, Antonio José Martín, ha explicado: «El torneo comenzará a partir de las 10:00 horas con los encuentros entre los equipos que competirán en hasta 12 categorías diferentes, masculino y femenino, durante una jornada que se prolongará hasta las 14:00 horas».
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado «el compromiso del Ayuntamiento en promover y apoyar actividades deportivas que fomenten valores como la deportividad, el compañerismo, la solidaridad y la diversión entre los jóvenes».
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 18 de diciembre, y podrá realizarse de forma online o a través del número de whatsapp: 606440963.
El importe íntegro recaudado a través de las inscripciones será destinado a la Asociación para el Tratamiento y Mejora de la Diabetes `Sueño Dulce´.
