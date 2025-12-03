Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrenamiento de baloncesto. SUR

300 participantes en el VII Torneo 3x3 Escolar de Baloncesto de Rincón de la Victoria

El Pabellón Cubierto Municipal `Rubén Ruzafa´ de Torre de Benagalbón acogerá la cita el próximo 20 de diciembre

SUR

Rincón de la Victoria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:44

Comenta

Rincón de la Victoria celebrará el próximo 20 de diciembre una nueva edición del Torneo 3x3 Escolar de Baloncesto, que reunirá a 300 jóvenes deportistas ... de todos los centros educativos del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  3. 3 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  4. 4 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  5. 5 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  6. 6

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  7. 7 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  8. 8 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  9. 9 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  10. 10 Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 300 participantes en el VII Torneo 3x3 Escolar de Baloncesto de Rincón de la Victoria

300 participantes en el VII Torneo 3x3 Escolar de Baloncesto de Rincón de la Victoria