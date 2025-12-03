300 participantes en el VII Torneo 3x3 Escolar de Baloncesto de Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria celebrará el próximo 20 de diciembre una nueva edición del Torneo 3x3 Escolar de Baloncesto, que reunirá a 300 jóvenes deportistas ... de todos los centros educativos del municipio.

El evento, organizado por el Área de Deportes y el Club Baloncesto Rincón de la Victoria (CBRV), tendrá lugar en el Pabellón Cubierto Municipal `Rubén Ruzafa´ de Torre de Benagalbón en horario de 10.00 a 14.00 horas.

En esta séptima edición participarán estudiantes desde 1º de Primaria hasta 2º de Bachillerato (entre 6 y 18 años). Cada encuentro tendrá una duración de 10 minutos.

El concejal de Deportes, Antonio José Martín, ha explicado: «El torneo comenzará a partir de las 10:00 horas con los encuentros entre los equipos que competirán en hasta 12 categorías diferentes, masculino y femenino, durante una jornada que se prolongará hasta las 14:00 horas».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado «el compromiso del Ayuntamiento en promover y apoyar actividades deportivas que fomenten valores como la deportividad, el compañerismo, la solidaridad y la diversión entre los jóvenes».

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 18 de diciembre, y podrá realizarse de forma online o a través del número de whatsapp: 606440963.

El importe íntegro recaudado a través de las inscripciones será destinado a la Asociación para el Tratamiento y Mejora de la Diabetes `Sueño Dulce´.