150 karatecas en el IV Campeonato Chikara de Rincón de la Victoria
El próximo 25 de octubre en el Pabellón Cubierto Municipal `Rubén Ruzafa´ de Torre de Benagalbón, con 30 categorías de competición y la participación de deportistas desde los 4 años
SUR
Rincón de la Victoria
Jueves, 16 de octubre 2025, 16:49
Rincón de la Victoria será escenario del IV Campeonato de Kárate `Chikara´, que reunirá a 150 deportistas procedentes de distintos municipios de la provincia como ... Algarrobo, Antequera, Málaga, Puerto de la Torre, Mijas y Rincón de la Victoria.
La cita deportiva, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento y la Escuela Chikara Rincón de la Victoria, se celebrará el próximo sábado 25 de octubre en el Pabellón Cubierto Municipal `Rubén Ruzafa´ de Torre de Benagalbón, en horario de 10.00 a 14.00 horas.
El concejal de Deportes, Antonio José Martín, ha explicado: «Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de las distintas categorías, y medallas para todos los participantes».
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salad, ha destacado «la promoción de esta disciplina deportiva en el municipio, con una alta participación y diversas competiciones a lo largo del año. Nuestro compromiso es fomentar la práctica del kárate, y resto de actividades deportivas para promover hábitos de vida saludables desde edades tempranas».
La competición contará con un total de 30 categorías en las modalidades de katas y kumite, que abarcarán desde los más pequeños (4 años) hasta la categoría de veteranos, con niveles que van desde cinturones blancos hasta cinturones negros y danes. Se habilitarán tres tatamis con una dotación arbitral de media docena de jueces.
Además, como novedad en esta edición, se presentará la nueva mascota oficial del campeonato, un tigre llamado `Chikarito, que se convertirá en la imagen representativa del evento, tal y como ha anunciado la coordinadora de la escuela, Esther Urbano.
