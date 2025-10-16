Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

150 karatecas en el IV Campeonato Chikara de Rincón de la Victoria

El próximo 25 de octubre en el Pabellón Cubierto Municipal `Rubén Ruzafa´ de Torre de Benagalbón, con 30 categorías de competición y la participación de deportistas desde los 4 años

SUR

Rincón de la Victoria

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:49

Comenta

Rincón de la Victoria será escenario del IV Campeonato de Kárate `Chikara´, que reunirá a 150 deportistas procedentes de distintos municipios de la provincia como ... Algarrobo, Antequera, Málaga, Puerto de la Torre, Mijas y Rincón de la Victoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  4. 4 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  6. 6 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  7. 7 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  8. 8 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 95% de discapacidad
  9. 9 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  10. 10 Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 150 karatecas en el IV Campeonato Chikara de Rincón de la Victoria

150 karatecas en el IV Campeonato Chikara de Rincón de la Victoria