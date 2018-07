Retoman la búsqueda del joven submarinista veleño Fidel Jiménez tras hallar sus amigos una aleta Fidel Jiménez Marín El pasado jueves se daba por finalizado sin éxito el dispositivo especial de búsqueda puesto en marcha por el Grupo Especial GEAS de la Guardia Civil EUGENIO CABEZAS Martes, 31 julio 2018, 00:48

Los familiares y amigos del joven veleño Fidel Jiménez Marín, desaparecido mientras practicaba pesca submarina a pulmón el pasado día 22 a unos ocho kilómetros de Barbate, en Cádiz, no pierden la esperanza de encontrar, al menos, el cuerpo, para poder darle su último adiós. Después de que el pasado jueves se diese por finalizado sin éxito el dispositivo especial de búsqueda puesto en marcha por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, al día siguiente un grupo de amigos, que se sumergieron en la zona, localizaron una de sus aletas.

Esto ha llevado a las autoridades a reanudar la búsqueda en el entorno, según explicó ayer a SUR la progenitora, Montse Marín, quien hizo un llamamiento desesperado para que no decaigan los esfuerzos hasta poder dar con los restos mortales de su hijo, ya que no tienen «ninguna esperanza» de encontrarlo con vida. Para ello, ayer se concentraron a las puertas del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, unas 200 personas, entre familiares y amigos. Tras pedir que no haya donativos para ellos ni nuevas inmersiones de amigos o conocidos, «porque es una zona muy peligrosa y ese es un trabajo que corresponde a la Guardia Civil», Marín dijo que «en un principio, no nos hemos sentido tan arropados por parte del Ayuntamiento como hubiéramos querido».

Posteriormente, el alcalde veleño, el socialista Antonio Moreno Ferrer, recibió a los progenitores y les trasladó todo su ánimo y apoyo. Marín quiso agradecer el respaldo que están recibiendo «de tantísima gente», y volvió a insistir en que no se detengan las labores de búsqueda, con medios submarinos, marítimos y áreos.