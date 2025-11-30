La Policía Local de Nerja intensifica el control de ciclomotores: veinte vehículos intervenidos

La Policía Local de Nerja ha hecho un balance del control que viene ejerciendo sobre los ciclomotores en los últimos meses, a raíz de un ... incremento de las quejas vecinales por excesos de ruidos, canalizado especialmente a través de las redes sociales.

Desde el cuerpo policial han destacado en un comunicado que ante el aumento en la detección de vehículos con modificaciones irregulares, están procediendo a intensificar los controles, encaminados a detectar y en su caso, sancionar e incautar, las motos, que incumplan la normativa, en especial en relación a los silenciadores y sistemas de tubo de escape.

«Conductas incívicas»

Desde la Policía Local de la localidad costera más oriental de la provincia han apuntado que «las conductas incívicas de algunos usuarios de este tipo de vehículos, sumadas a las modificaciones que efectúan en los mismos, provocan grandes molestias a los vecinos del municipio, relacionadas sobre todo con los ruidos, que interfieren seriamente en su tranquilidad y descanso».

Esto ha motivado que en los últimos meses se sancione a «numerosos conductores» y se incauten alrededor de veinte ciclomotores. Desde la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Nerja, gobernado por el PP con mayoría absoluta, han recordado que «todos debemos cumplir con la normativa vigente en materia de modificaciones de vehículos, absteniéndonos de llevar a cabo alteraciones en los mismos que carezcan de la preceptiva homologación».