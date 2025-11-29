Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la perra Luna, en uno de sus paseos, tras su recuperación. SUR

Luna, la podenca de 14 años rescatada en Torre del Mar que constaba como fallecida en el registro desde hacía 13

La perra ha sido operada de un tumor en las mamas, ha perdido la visión de un ojo por una catarata, tiene leishmanosis y enfermedades por parásitos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

El abandono animal continúa siendo una de las grandes lacras sociales en la provincia de Málaga. Pese al endurecimiento de las sanciones y penas contempladas ... en la nueva Ley de Bienestar Animal, cada año se contabilizan cientos de perros y gatos dejados a su suerte. Las protectoras repartidas por la geografía malagueña trabajan al límite para atender a los animales rescatados y buscarles una adopción, un proceso en el que, en muchos casos, son familias del norte de Europa quienes acaban ofreciendo un hogar.

