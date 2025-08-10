Paco 'el Cubano', el fontanero jubilado de Canillas de Aceituno que viajó a Guinea Ecuatorial por una buena causa

La jubilación no tiene porqué significar siempre un descanso. Es más, a menudo conlleva un cambio de vida que incluye acciones solidarias que hasta ese ... momento no se hacían por falta de tiempo. Francisco Martín, 'Paco el Cubano', un fontanero jubilado del Ayuntamiento de Canillas de Acetiuno, tenía claro que una vez terminada su vida laboral en su pueblo, dedicaría su tiempo a las labores solidarias. Por ese motivo, se embarcó junto a la asociación Contagia Solidaridad de Arriate para ayudar en lo que él sabe: la fontanería.

Por este motivo y durante dos semanas, este canillero solidario se desplazó hasta Guinea Ecuatorial para poner en marcha la canalización del agua desde un pozo, construido el año pasado, hasta un depósito destinado a abastecer de agua a los habitantes del pueblo de Mebere y así ahorrarles desplazarse tres kilómetros para coger agua de un río, una labor encomendada a los niños del pueblo, que ahora ya pueden disfrutar de grifos en su aldea.

Paco el Cubano ya está de vuelta en su pueblo natal. «Venimos cansados pero con la satisfación del trabajo realizado. Nos hemos entregado sin reservas, desde el corazón y ahora volvemos a nuestra realidad, a nuestro día a día en España, pero algo de nosotros se queda en esta tierra que ojalá algún día pueda mejorar su situación de pobreza», ha expresado este jubilado canillero.

«Gesto de solidaridad»

'El Cubano' ha aprovechado su llegada a Canillas de Aceituno para recordar a sus paisanos que «toda ayuda es poca y que ésta será bien recibida, no sólo para mantener este pozo de vida, sino también para ayudar en el hospital construido hace unos años en Nson Msomo y en el que el equipo sanitario voluntario ha realizado alrededor de 250 consultas a pacientes con diferentes enfermades, de los que 114 pasaron por quirófanos».

Por su parte, el alcalde de Canillas de Aceituno, Vicente Campos (PP), ha querido agradecer en nombre de los vecinos de la localidad axárquica «este gran gesto de solidaridad de uno de los nuestros, muestra del gran corazón y valentía de este pueblo, que siempre está allí donde se le necesita».

Tres imágenes de la actuación solidaria de la ONG malagueña en Guinea Ecuatorial. SUR

«Actitudes como las de Paco nos engrandece como personas preocupadas por las situaciones de pobreza y desigualdad vividas en otros lugares más o menos cercanos», ha expresado el regidor canillero en un comunicado.