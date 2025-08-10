Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francisco Martín, con una botella de agua, junto a varios integrantes de la ONG y vecinos del pueblo guineano. SUR

Paco 'el Cubano', el fontanero jubilado de Canillas de Aceituno que viajó a Guinea Ecuatorial por una buena causa

Este vecino de la localidad axárquica participa en un proyecto en África junto a la ONG para la puesta en marcha de un pozo de agua en el pueblo de Mebere

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:04

La jubilación no tiene porqué significar siempre un descanso. Es más, a menudo conlleva un cambio de vida que incluye acciones solidarias que hasta ese ... momento no se hacían por falta de tiempo. Francisco Martín, 'Paco el Cubano', un fontanero jubilado del Ayuntamiento de Canillas de Acetiuno, tenía claro que una vez terminada su vida laboral en su pueblo, dedicaría su tiempo a las labores solidarias. Por ese motivo, se embarcó junto a la asociación Contagia Solidaridad de Arriate para ayudar en lo que él sabe: la fontanería.

