Óscar Medina: «La gente ya no quiere discursos destructivos, sino diálogo y consenso» Óscar Medina, en la plaza del Ayuntamiento de Torrox. / Eugenio Cabezas El alcalde de Torrox destaca la deuda cero, la bolsa de empleo y las mejoras en infraestructuras como los grandes logros del mandato que termina EUGENIO CABEZAS Sábado, 30 marzo 2019, 23:20

A sus 42 años, Óscar Medina afronta las últimas semanas de su primera legislatura como alcalde de Torrox por el PP. Accedió al cargo tras cuatro años en la oposición, una etapa en la que fue presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía. Nacido en el núcleo costero de El Morche, es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y ejerció de abogado antes de entrar en política. Está casado y tiene tres hijos, de once, siete y cuatro años

–¿Qué balance hace de la legislatura que está a punto de finalizar?

–Me siento muy satisfecho de la gestión realizada estos años ya que, pese al evidente bloqueo económico que supone gobernar en minoría y con cuatro grupos enfrente, el avance de Torrox es evidente. En materia económica, hemos firmado la deuda cero al mismo tiempo que elevábamos la inversión, y se han desbloqueado proyectos e iniciativas históricas, como el centro de salud de El Morche o la retirada de la antena de telefonía de la barriada Generación del 27, tras casi dos décadas de protestas vecinales. El embellecimiento y las mejoras en saneamiento han sido otra constante.

–¿Qué proyectos destacaría?

–Hemos creado una bolsa de empleo única con mejores índices de contratación, además de generar superávit para amortizar los 1,4 millones de euros que había pendientes de pago al banco, eliminando así la deuda financiera para poder sostenernos con recursos propios. Esto es, si me permite el símil, como si una familia cancela su hipoteca, lo que se traduce en unas cuentas más saneadas y mayor capacidad de inversión en el futuro. Hemos alcanzado un acuerdo histórico para duplicar el centro de salud de El Morche. También hemos dado los primeros pasos para abordar la viabilidad de la remunicipalización del servicio de limpieza, y se han ejecutado obras de calado que respondían a demandas endémicas, como la rehabilitación de la carretera de Frigiliana, el acerado de Casas Nuevas y La Carraca, el asfaltado del arroyo Manzano, la rehabilitación de la avenida Esperanto, el espigón de Ferrara, la senda litoral o la instalación de luminaria led en la N-340. También cabe destacar la mejora sustancial de nuestros parques infantiles y de la red de saneamiento. Desde el punto de vista turístico, además del éxito de las sombrillas de colores y de alzarnos como la primera Capital Gastronómica Malagueña, hemos impulsado iniciativas pioneras como la instalación de wifi en las playas, la creación de la primera playa canina o la consolidación del destino con campañas que nos sitúan como referente en la Costa del Sol. La rehabilitación del mercado para convertirlo en 'gourmet' va a suponer también un gran impulso para nuestro casco histórico.

–¿Qué asuntos quedan pendientes?

–Existen dos grandes proyectos que quedan pendientes, esperemos, para desarrollar en la próxima legislatura, si contamos con una mayoría suficiente. El primero de ellos, el del tanatorio, ya está avanzado tras haber obtenido el Consistorio el terreno vía permuta con Larios y disponemos del proyecto, si bien debemos seguir trabajando en darlo a conocer para que los vecinos conozcan su viabilidad. El segundo es el campo de fútbol de El Morche y la Costa, que no hemos podido sacar adelante por el bloqueo rotundo de la oposición.

–Ha gobernado en minoría con 6 de 17 concejales, ¿cómo ha sido?

–No considero que haya sido una legislatura especialmente bronca o improductiva, pese al intento de la oposición por tratar de evidenciar una parálisis que no era tal, por ejemplo, al no facilitar el pago a proveedores durante meses para luego desbloquearlo, obteniendo únicamente el agravio a estos trabajadores, que estuvieron meses sin poder cobrar sus facturas. Otra cuestión en la que los grupos de la oposición han antepuesto sus intereses partidistas al de los ciudadanos ha sido en el bloqueo a unos presupuestos actualizados, pese a nuestra postura de mano tendida para incorporar sus propuestas. Pese a todo, como le decía antes, las cuentas municipales disponen de superávit y están saneadas para afrontar nuevos proyectos ilusionantes.

–¿Cree que se podrá impulsar algún día el nuevo campo de fútbol?

–Estoy convencido de la necesidad de actuar para crear un nuevo campo de fútbol para El Morche y la Costa, y por eso lo llevé a pleno prácticamente al inicio de la legislatura, contando con la negativa de los grupos. En los próximos años, que no les quepa duda a los vecinos de que va a ser una de mis prioridades como alcalde, a la vista del avance experimentado por el municipio en materia deportiva.

–Han centrado muchos esfuerzos en la promoción turística, ¿por qué?

–Creo sinceramente que Torrox está ahora en el mapa de la Costa del Sol y del sur de Europa, gracias a un esfuerzo que no ha sido tan cuantitativo como cualitativo, es decir, que la inversión dedicada a promoción es relativamente baja respecto a la que dedican otros municipios, si bien los resultados han sido extraordinarios. A los que critican esta faceta, hay que recordarles que si no estás, no existes. Y que te pueden gustar más o menos las campañas de promoción que hemos realizado, pero no hacer nada o no acudir a ferias donde se marca la tendencia, tal y como hacía el PSOE, no era la solución.

–La oposición amagó varias veces con una moción de censura, ¿por qué cree que no se consumó?

–El PSOE no ha sabido liderar a la oposición, principalmente, porque no ha mantenido un discurso constructivo, sino que se ha dedicado a destruir cualquier iniciativa que pudiera favorecer a los vecinos por intereses partidistas. Como ejemplo, destaco la reprobación de los grupos al presidente socialista de la comisión para determinar el uso del depósito municipal de gasolina, que ha utilizado este órgano sólo para atacar el equipo de gobierno, obviando que su mandato también era fruto de análisis, mintiendo para sacar rédito político y, por supuesto, sin plantear una solución como la creación de una ordenanza al respecto, en lo que ya se está trabajando. La gente ya no quiere discursos destructivos, sino diálogo y consenso.

–¿Cómo afronta las elecciones del próximo 26 de mayo?

–De momento no estoy en eso. Los alcaldes no podemos estar aún en clave electoral, pese a que el adelanto del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, coarte parte de nuestra actividad pública, como anunciar nuevos proyectos o logros por la proximidad con los comicios generales. Aunque no podamos hacerlo público, trabajamos cada día para el avance del municipio.

–¿Se ve gobernando de nuevo?

–Cuando elaboras tu programa con el modelo de ciudad que quieres, irremediablemente lo haces pensando en que vas a gobernar con una mayoría suficiente para poder ejecutarlo. No obstante, soy consciente de que el mandato de las urnas va más encaminado al diálogo y el entendimiento entre las diferentes formaciones, lejos de las mayorías absolutas, y por eso afrontamos el presente y el futuro desde un prisma de consenso. No creo en los bloques, estoy convencido de que se pueden alcanzar acuerdos puntuales con todos los grupos y, por ello, mantendré mi mano tendida hasta el final de la legislatura y, por supuesto, de cara a la próxima.