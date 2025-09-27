Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El nadador malagueño Christian Jongeneel. SUR

El nuevo reto solidario del nadador malagueño Christian Jongeneel: ida y vuelta entre Tenerife y La Gomera

El deportista intentará en octubre completar este reto de 80 kilómetros en 24 horas, con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Vicente Ferrer

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:55

El nadador malagueño Christian Jongeneel (Rincón de la Victoria, 1974) volverá a sumergirse en aguas abiertas este próximo mes de octubre con uno de sus retos solidarios. ... Nuevamente intentara un desafío inédito: ser el primer nadador en intentar unir a nado Tenerife y La Gomera en un recorrido de ida y vuelta. La travesía, que partirá de la costa tinerfeña, en el entorno del Puerto de Playa de San Juan, dirección a La Gomera, hacia el Puerto de San Sebastián de La Gomera, y regresará a Tenerife, al Puerto de Los Cristianos, suma aproximadamente 80 kilómetros de distancia y exigirá en torno a 24 horas continuadas de nado.

