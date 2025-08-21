Nerja impulsa un anfiteatro al aire libre en la plaza de Los Cangrejos, junto al paseo marítimo de La Torrecilla

El proyecto para que Nerja cuente con un anfiteatro al aire libre en la emblemática plaza de Los Cangrejos, situada junto al paseo marítimo de ... la playa de La Torrecilla, se empezó a plantear por primera vez en la legislatura de 2015 a 2019, con un gobierno tripartito, de PSOE, IU y EVA-Podemos. Sin embargo, en aquel mandato municipal apenas se esbozó la propuesta, surgida tras una consulta vecinal a través de los denominados presupuestos participativos, a finales de 2018.

Seis años y medio después, el equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, anunció el pasado mes de junio que están trabajando para impulsar el proyecto, con un coste previsto inicialmente de 246.758 euros, que se financiarán con los fondos europeos Next Generation para poner en marcha el recinto polivalente de espectáculos. La Junta de Gobierno Local ha dado ahora luz verde al proyecto básico y de ejecución del nuevo anfiteatro que se construirá al sur de la plaza Fábrica de los Cangrejos, junto al paseo marítimo de La Torrecilla y la Fuente de Europa.

La ejecución del proyecto de reconversión de las zonas turísticas de La Torrecilla y del anfiteatro de Los Cangrejos cuenta finalmente con un presupuesto base de licitación de 271.575,33 euros, financiado a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Nerja Sostenible', incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

Ampliar Imagen del estado que presenta la zona en la actualidad. E. CABEZAS

El alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), ha destacado en un comunicado que esta intervención permitirá dotar a nuestro pueblo de «un nuevo espacio turístico, moderno y accesible, con vistas al mar Mediterráneo, idóneo para la celebración de eventos culturales y de ocio».

Por su parte la concejala de Cultura y Turismo, Ana María Muñoz (PP), ha señalado que será abierto al aire libre, integrado en el entorno «y pensado para acoger espectáculos y conciertos, reforzando la oferta de cultural de Nerja».

Nueva sede de Protección Civil

Por otro lado, el concejal de Seguridad y Transporte, Francisco Arce (PP), ha informado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente y los pliegos para la contratación del servicio de redacción del proyecto de ejecución para la construcción de la nueva sede de Protección Civil, que se situará en la calle Neptuno, con un presupuesto base de licitación de 30.000 euros.

Arce ha resaltado en otro comunicado que esta nueva sede contará con instalaciones «modernas y funcionales, diseñadas específicamente para facilitar la coordinación de los equipos de emergencia y optimizar su operatividad en situaciones críticas».

Una vez aprobada la propuesta, se publicará la convocatoria en el perfil del contratante del Ayuntamiento, alojado en la plataforma de contratación del sector público. Desde el día siguiente a su publicación, las personas interesadas dispondrán de un plazo de 25 días naturales para presentar sus ofertas.