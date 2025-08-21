Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación virtual de cómo quedará el futuro auditorio al aire libre en el parque de Los Cangrejos de Nerja. SUR

Nerja impulsa un anfiteatro al aire libre en la plaza de Los Cangrejos, junto al paseo marítimo de La Torrecilla

El Ayuntamiento prevé una inversión de 271.575 euros con los fondos europeos Next Generation para poner en marcha el recinto polivalente de espectáculos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:39

El proyecto para que Nerja cuente con un anfiteatro al aire libre en la emblemática plaza de Los Cangrejos, situada junto al paseo marítimo de ... la playa de La Torrecilla, se empezó a plantear por primera vez en la legislatura de 2015 a 2019, con un gobierno tripartito, de PSOE, IU y EVA-Podemos. Sin embargo, en aquel mandato municipal apenas se esbozó la propuesta, surgida tras una consulta vecinal a través de los denominados presupuestos participativos, a finales de 2018.

